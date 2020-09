Los pronósticos de temporada en LaLiga

Mauricio S. Fonseca

LaLiga está por comenzar y aquí tenemos las predicciones para lo que esperamos sea una temporada apasionante en la Primera División de España, vamos con los pronósticos:

Ganador – Real Madrid

Aún con el mercado de pases abierto y con los nombres que se manejan para reforzar al Barcelona, el Real Madrid es el candidato a repetir el título de liga, sobre todo por cómo se ha manejado el Barcelona y por cómo terminará repercutiendo la paliza del Bayern al cuadro culé en la nueva temporada que iniciará casi sin poder digerir lo ocurrido en la Champions League. Incluso el Atleti podría ser más rival en la lucha por el título si logra un poco de regularidad.

Máximo goleador – Messi

A pesar de todo lo que pasado este verano que estuvo a punto de ver a Messi fuera del Barcelona, La Pulga sigue siendo el favorito para llevarse el Pichichi esta temporada. Hay quienes creen que su pase frustrado influirá en su rendimiento en el campo pero hay otros como su servidor que cree que Messi ya en cancha se olvidará de todo lo ocurrido fuera de ella y querrá marcar y seguir dejando su huella en LaLiga.

Sin Barcelona ni Real Madrid, ¿quién? – Atleti

Si quitamos a los equipos más ganadores en LaLiga, el Atleti parece tener el camino libre para terminar otra vez en el podio de LaLiga. Un año de adaptación tras la salida de Griezmann y Godín y la llegada de Joao Félix, debe ser suficiente para que este Atleti mejore y tiene que demostrarlo esta temporada pues con las complicaciones del Barcelona y la inestabilidad del Real Madrid, Simeone podría incluso asaltar el liderato.

Terminará entre los cuatro primeros – Sevilla

Si ponemos al Real Madrid, Barcelona, Atleti en los primeros tres lugares, en el orden que usted guste, nos queda un lugar disponible para completar los equipos que pelearán por el último cupo en Champions, ahí entra el Sevilla. Quien luce con buena ventaja para conseguirlo de nuevo, sobre todo por los malos manejos del Valencia que ha perdido fuerza, por que el Villarreal tendrá la distracción de la Europa League y porque la Real Sociedad, el Betis y el Athletic no parecen cambiar demasiado de la temporada anterior para pelearle ese puesto al conjunto andaluz.

Descenderá – Elche, Huesca y …

Cádiz, Eibar, Alavés y Celta me parece que serán los equipos que pudieran pelear los últimos puestos del campeonato y entre ellos estaría la lucha por el último puesto para el no descenso. Los otros dos puestos se los doy a dos de los recién ascendidos: Elche y Huesca, quienes a priori, lucen más débiles que el resto de competidores pero como suele pasar, muchas veces los nombres no logran superar a los hombres, y un juego en conjunto puede dar muchas sorpresas, tal como ocurrió la temporada pasada con el Granada, al que le alcanzó incluso para meterse a la Europa Legue, ojo con esa distracción también para el conjunto nazarí.