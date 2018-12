La última fecha del 2018 en LaLiga en los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

Se cierra el telón del 2018 en nuestras ligas y hay que despedir el año buscando acertar lo más posible los pronósticos de esta semana, en la cual nos inclinamos por tres duelos de LaLiga, que volverá a tener acción el primer fin de semana de enero del 2019, así que la pausa será corta. Vamos con las predicciones.

Atleti vs. Espanyol – Sábado 22 de diciembre 10am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Atleti se despide del 2018 en casa ante un Espanyol que jornada a jornada se ha venido desinflando y que llega al duelo de la fecha 17 con cinco derrotas en fila, que lo tienen ya más cerca de la zona baja que de la parte alta. Los periquitos incluso supieron estar en la segunda posición de LaLiga antes de ligar descalabros consecutivos.

La jornada pasada el Atleti por fin pudo ganar como visitante e inusualmente ese partido tuvo cinco goles, cosa que seguramente no le ha de haber parecido agradable a Simeone, así que ante el Espanyol esperamos un partido clásico del Atleti con baja anotación.

Pronóstico: Atlético sigue prendido en la lucha por la cima y no va a dejar escapar una oportunidad en casa. Es el mejor local de LaLiga y solo ha recibido cuatro goles en el Metropolitano, así que vamos con un triunfo colchonero sin recibir gol.

Barcelona vs. Celta – Sábado 22 de diciembre 12:30pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Celta visita el Nou Camp con tres partidos sin perder en LaLiga pero en Barcelona el cuadro blaugrana tiene 15 de los últimos 16 partidos frente al cuadro gallego sin perder. La última victoria de los de Vigo en el campo catalán fue en 2014,

Los últimos ocho partidos entre ambos nos entregan un promedio de casi cinco goles por partido, y en ocho de los nueve duelos del Celta de visita esta temporada han habido al menos tres goles, así que esperamos pirotecnia en el cierre del 2018 en suelo culé.

Pronóstico: Los problemas defensivos y de control del partido le pasarán factura de nuevo al Celta que a pesar de todo encontrará la forma de hacer gol como visitante. Triunfo de Barcelona, más de 2.5 goles y ambos anotan.

Leganés vs. Sevilla – Domingo 23 de diciembre 10am ET x beIN SPORTS ñ

Sevilla no quiere perder paso y busca cerrar el 2018 en el segundo lugar de LaLiga pero la última fecha del 2018 lo mide ante el Leganés, equipo que en Butarque no ha perdido desde septiembre y que llega al duelo con seis fechas sin derrota.

El cuadro andaluz no podrá contar con Ever Banega ni con Pablo Sarabia, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas, un hándicap que hay que tener en cuenta pues los dos más grandes generadores de juego en el Sevilla no estarán en la última cita.

Pronóstico: El Leganés se hace fuerte en casa y aunque no es un cuadro muy espectacular si es muy trabajador por lo que para este duelo me parece que no pierde en casa, me suena para un empate a uno, el resultado que más hemos atinado en esta sección.