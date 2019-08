El amo del gol y los pronósticos de la temporada en LaLiga

Mauricio S. Fonseca

LaLiga ya comenzó y aquí tenemos las predicciones para lo que esperamos sea una temporada apasionante en la Primera División de España, vamos con los pronósticos:

Ganador - Barcelona

Empezamos con todo. Aunque parezca que hay que pensar mucho para elegir al campeón, a mi parecer el Barcelona es el candidato número uno a quedarse el título y cómo número dos pondría antes al Atleti que al Real Madrid, pues a pesar de contar con muchos jugadores nuevos en el plantel, la defensa y el mediocampo del Madrid no me dan seguridad y a menos que entren en una racha muy positiva, no parecen capaces de resistir 38 jornadas para terminar superando a todos su rivales.

Sin Barcelona ni Real Madrid, ¿quién? – Atleti

Si quitamos a los equipos más ganadores en LaLiga, el Atleti parece tener el camino libre para terminar como el mejor del resto. Con todo y la salida de jugadores que hicieron historia, como Godín y Griezmann, el Atleti mantiene mucho del núcleo que lo ha tenido ahí, al borde de conseguir cosas históricas para el club, empezando por Simeone.

Máximo goleador – Messi

Messi es la opción más clara para llevarse de nueva cuenta el Pichichi en LaLiga, la temporada pasada sin Cristiano demostró que no tenía motivo para bajar sus niveles y le terminó sacando 15 goles de ventaja al segundo lugar, su compañero Luis Suárez.

Terminará entre los cuatro primeros – Sevilla

Si ponemos por default al Barcelona, Atleti y Real Madrid en los primeros tres lugares, en el orden que usted guste, nos queda un lugar disponible para el cuarto lugar, ese que se metería a la próxima Champions y yo se lo voy a dar al Sevilla. Valencia, quien lo terminó consiguiendo la temporada pasada, luce un tanto debilitado tanto a nivel dirigencial como a nivel de jugadores pues todavía se presupone la salida de su mejor delantero, Rodrigo Moreno, quien terminaría, según los rumores, en el Atleti, así que le pongo la ficha al Sevilla.

Descenderá – Granada, Mallorca y …

De los equipos recién ascendidos, el Osasuna, por tradición y por que parece tener un campo que pesa más que el de los otros dos, me parecería el único capaz de poder permanecer tras su regreso a Primera. Habiendo tres puestos disponibles, nos resta un cupo que para mí estaría entre Eibar, Leganés, Valladolid, Levante y Getafe. Incluyo al Getafe por que la distracción de estar en la Europa League puede quitarle puntos valiosos que lo hagan sufrir en el final.

Goles de Messi en LaLiga – Entre 30-34

Messi hizo 36 goles en 34 partidos en LaLiga pasada y creemos que sería haciendo 30+ este año a pesar de que como él ha dicho, el Barcelona tiene los ojos en la Champions, por eso le ponemos unos pocos menos para esta campaña.

Goles de Hazard en LaLiga – Entre 15-19 goles

Eden viene de la temporada más goleadora en el Chelsea donde marcó 21 goles en total, 16 de ellos en LaLiga. Es un jugador que aporta mucho juego y que no le interesa llenarse de números, está más preocupado por ayudar al equipo así que también se esperan muchas asistencias.

Goles de Griezmann en LaLiga - Entre 10-14 goles

La pregunta aquí es cuánto va a jugar Griezmann en el Barcelona, primero hay que respondernos esa cuestión para luego hacer un pronóstico. A mí me parece que bajarán sus minutos y por consiguiente sus goles.

Goles de Joao Félix en LaLiga – Entre 15-19 goles

El joven atacante del Atleti del cual se espera muchísimo esta temporada viene de hacer 15 goles en con el Benfica en la primera división en Portugal. Mantener ese nivel o aumentarlo un poco sería un gran año para él.