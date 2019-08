El Amo del Gol pronostica la fecha 3 en LaLiga

La tercera jornada en LaLiga presenta a los dos gigantes del fútbol español como visitantes y al Atleti buscando por fin hacer más de un gol en sus partidos de liga, aquí están los pronósticos para esta semana:

Osasuna vs. Barcelona – Sábado 31 de agosto 11am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El actual campeón de LaLiga y de la LaLiga 123 se miden por la tercera fecha.

El Osasuna es hasta el momento el más sólido de los recién ascendidos, no ha perdido y no ha recibido gol en lo que va de LaLiga, aunque solo ha podido marcar en una ocasión pero eso no le baja los ánimos a los rojillos que tendrán en frente una oportunidad inmejorable de ponerse a prueba frente el Barcelona.

Luego de la goleada del Barcelona ante el Betis, esperan que las cosas sigan por el mismo rumbo pues para esta fecha tampoco contarán con Messi y depositarán en Griezmann el peso del gol, en un equipo que ha ganado como visitante en cinco de sus últimas siete visitas ante equipos recién ascendidos.

Pronóstico: El Barcelona deberá salir con la victoria pero la va a pasar bien, 0-1 o 0-2 se ven como marcadores probables, no veo muchos goles en el partido, menos de 2.5 goles con triunfo blaugrana.

Atleti vs. Eibar– Domingo 1 de septiembre 1pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Atleti ha ganado siete de los últimos ocho partidos en el Metropolitano y de las últimas 11 victorias colchoneras en casa todas han terminado sin recibir gol.

Por su parte, el Eibar ha ganado solo uno de sus últimos 17 partidos como visitante, aunque en sus visitas ante el Atleti, ha conseguido hacerle gol en cuatro de los últimos cinco partidos.

Pronóstico: ¿Por fin podrá el Atleti hacer más de un gol esta temporada en LaLiga? Todo indica que sí, gana el Atleti, hay más de 2.5 goles y Joao Félix marca su primer tanto en LaLiga.

Villarreal vs. Real Madrid– Domingo 1 de septiembre 3pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Si algo ha abundado en los partidos del Villarreal esta temporada son los goles. Ocho goles se anotaron en su primer compromiso ante el Granada y tres en la visita del Submarino Amarillo al Levante, así que aquí no esperamos menos.

Aunque el Villarreal se ha puesto por delante en los dos partidos que llevamos en LaLiga, en los dos cedió unidades y apenas tiene un punto tras dos jornadas, además enfrenta al Real Madrid, equipo al que solo ha podido vencer en dos ocasiones en los últimos 18 partidos.

Pronóstico: En dos jornadas el Villarreal ha recibido seis goles y el Real Madrid tampoco ha podido mantener su portería en cero, así que iremos con que habrá más de 2.5 goles y ambos equipos anotarán.