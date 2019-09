El Amo del Gol pronostica el derbi Atleti vs Real Madrid

Mauricio S. Fonseca

Muy pronto, en la fecha 7, llega uno de los partidos que pueden definir el rumbo de LaLiga. El Atleti y el Real Madrid se miden en el Metropolitano y nosotros preparamos una edición especial del Amo del Gol del Derbi de Madrid, vamos con los pronósticos del partido:

Atlético Madrid vs Real Madrid – Sábado 28 de septiembre 3pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El líder de LaLiga, el Real Madrid, visita al Atleti por la séptima fecha. Lo increíblemente irregular que han estado las seis jornadas previas tienen al cuadro merengue como el mandón en España con 14 puntos de 18 posibles y cómo el único de los tres grandes que no conoce lo que es la derrota. Zidane rotó a su plantel, el cual ha estado lleno de lesiones, a media semana en casa ante el Osasuna y la apuesta le salió bien, con Vinicius y Rodrygo haciendo gol y consiguiendo la victoria y descansando a Bale, Hazard y Benzema que se esperan sean el ataque titular en la visita a su rival de ciudad.

La semana anterior que el Madrid venía de debutar y ser goleado por el PSG en la Champions y que tenía en puerta un partido durísimo ante Sevilla en el Pizjuán, se pensaba que ese partido marcaría el destino de Zidane, pues la imagen del equipo no era la mejor y los rumores empezaron a circular sobre una posible sustitución del técnico francés, pero las cosas han cambiado en cuestión de días y de dar un golpe más en el Metropolitano la fe en las opciones merengues de hacer algo valioso esta temporada dará un gran salto.

El Atleti, tercero en LaLiga, viene de guardar la portería en cero y de por fin recuperar el gol que le estaba haciendo falta. Ante el Mallorca Diego Costa y Joao Félix se encargaron de las anotaciones para devolver a los colchoneros a la senda del triunfo luego del sorpresivo empate a cero en casa la semana pasada ante el Celta. Aunque dos de sus delanteros hicieron gol, un exmadridista que bien podría haber sido considerado como titular en el derbi se perderá el juego por expulsión, luego de que Álvaro Morata viera la tarjeta roja a media semana y con eso se pierda la oportunidad de enfrentar a antiguo equipo.

Pronósticos: Cuatro de los últimos cinco derbis han tenido menos de tres goles y ambos equipos llegan cargados de partidos, seis partidos en tres semanas han obligado más al Madrid que al Atleti a modificar para llegar entero al derbi. Veo un juego parejo donde ambos equipos anotarán y quizá un poco de ventaja para el cuadro local, si hubiera que elegir un resultado iría por el triunfo colchonero.

Desde el 2011, cada derbi ha tenido al menos cinco amarillas, y este no pinta para menos, la intensidad de ambos no va a bajar, el Atleti desde la llegada del Cholo tiene el sello de no regalar nada y el Madrid no va a permitir que los rojiblancos le superen en actitud y disposición a luchar por la pelota. Más de 6.5 tarjetas, entre ellos Ramos y Casemiro y habrá un expulsado en el partido.

Los últimos 19 partidos donde ha marcado Joao Félix, ya sea en club o selección, los han ganado sus equipos, un dato a tener en cuenta si usted piensa que puede marcarle al Madrid. Del lado merengue Benzema está en racha y ha hecho el primer gol en los cuatro partidos de LaLiga donde marcado esta temporada.