Celta vs Barcelona y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

En un abrir y cerrar de ojos el Real Madrid ya le arrebató al Barcelona el liderato de LaLiga, por eso ahora cada punto cobra un valor descomunal, ninguno de los dos grandes en España puede darse el lujo de perder más unidades, y este fin de semana veremos si son capaces de mantener la lucha o alguno logra despegarse, aquí los pronósticos de la fecha 32.

Celta vs. Barcelona – Sábado 27 de junio 11am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Barcelona ha tenido muchísimos problemas para sacar resultados, sigue sin aparecer el equipo que todos los hinchas culés quisieran y apenas ha podido mantener la igualdad en puntos con el Madrid, que en el desempate de duelos directos, lo pierde por no haber podido ganar ningún clásico en la temporada, así que urge de los puntos ante el Celta.

El Celta viene de tener su mejor semana en años, destrozó al Alavés 6-0 en su último partido en casa y le fue a pegar a la Real Sociedad en su cancha para tomar aire y alejarse, por ahora, de los problemas de descenso.

Pronóstico: Balaídos es un campo que siempre complica al Barcelona, pero sin el aliento de la gente, las cosas se emparejan mucho, igualmente el nivel del equipo de Setién tendrá que mejorara para poder llevarse algo del campo del Celta. Ambos equipos anotan.

Atleti vs. Alavés – Sábado 27 de junio 4pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Atleti ha repuntado como se esperaba y ya se encuentra en la tercera posición de LaLiga con dos puntos de ventaja sobre la cuarta y última plaza que otorga pase a la Champions. Tres victorias en fila tienen al equipo de Simeone en donde se esperaba, aunque sin aspiraciones de título.

El Alavés visita el Metropolitano en quizás su momento más bajo, parece que los nueve puntos por encima del descenso con los cuenta lo han relajado, ha perdido sus últimos dos partidos y tiene que ir a un campo donde el Atlético parece infranqueable, pues sólo ha caído en una ocasión esta temporada.

Pronóstico: El Alavés es uno de los peores visitantes y como parece que la época de dudas del Atleti ha pasado, los colchoneros se impondrán sin recibir gol.

Espanyol vs. Real Madrid – Domingo 28 de junio 4pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Espanyol parece condenado al descenso. El duelo ante el Real Madrid puede servir para dos cosas, para definitivamente empezar a despedirse de la Primera División si no ganan en casa o para revivir de entre los escombros y enfrentar la recta final de LaLiga con un ánimo diferente si logran ganarle al actual líder.

El Real Madrid se mete a la casa del último en España buscando no confiarse y asegurar los tres puntos que lo mantengan unos días más en el liderato. Al jugar como visitantes no parece que Zidane pueda guardarse jugadores, pues está consciente de que no es tiempo para relajarse y que necesita aprovechar el desespero de su rival para quedarse con los puntos.

Pronóstico: Jovic, Lucas, Mendy y Modric no estarán ante el Espanyol pero los merengues tienen equipo suficiente para salir victoriosos de su visita a la Ciudad Condal. Gana el Real Madrid y hay más de 2.5 goles en el juego.