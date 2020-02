Betis vs. Barcelona y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

Tras la eliminación del Barcelona y del Real Madrid en la Copa del Rey, LaLiga cobra un nuevo sentido para los dos gigantes del fútbol español y es por eso que este fecha 23 puede definir mucho del futuro de ambos conjuntos pues en lo mental, sumar un nuevo descalabro aunado al fracaso de Copa puede darle rumbo definitivo al campeonato, así que vamos con los pronósticos de la jornada:

Atleti vs. Granada – Sábado 8 de febrero 3pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Granada es uno de los beneficiados de la eliminación de los grandes en la Copa del Rey y con la motivación de estar en las semifinales visitará al Atleti, equipo ante el que ha caído seis veces consecutivas y donde se ha llevado 20 goles y apenas pudo hacer uno en esas derrotas en fila.

Pero este es otro Atleti, uno que semana a semana demuestra que no está para pelear el título, el cuadro colchonero llega con tres partidos seguidos sin hacer gol por LaLiga y no gana por el torneo español desde hace un mes.

Pronóstico: El Atleti tiene que aprovechar los malos números del Granada como visitante, sobre todo ante los rojiblancos y el desgaste del cuadro nazarí en la Copa. Gana el Atleti por un gol de diferencia.

Osasuna vs. Real Madrid – Domingo 9 de febrero 10am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Osasuna es una buena prueba para confirmar si la eliminación del Real Madrid en la Copa fue producto del azar, de las rotaciones o si es algún síntoma que tiene que atacar Zidane para asegurar mantenerse en la cima de LaLiga en las jornadas que quedan.

Si bien el cuadro local no podrá contar son su hombre gol, Chimmy Ávila, quien no jugará más el resto del campeonato por una lesión, el equipo navarro es un equipo serio, al que cierto, se le lastimó su goleador pero que tiene con que combatir y darle guerra al Real Madrid que en liga no pierde como visitante desde octubre cuando visitó al Mallorca.

Pronóstico: El Osasuna podrá no tener armas rimbombantes pero va a exigir al Real Madrid que necesita dejar claro que la caída en la Copa fue solo un accidente. Ambos anotan y hay más de 2.5 goles en el juego.

Betis vs. Barcelona – Domingo 9 de febrero 3pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

Quique Setién regresa a la que fuera su casa cuando el dubitativo Barcelona se presente en el Benito Villamarín ante un Betis que ganó su único partido en casa que ha disputado en 2020 y que ha caído por goleada en los dos más recientes que recibió al Barcelona.

De hecho el Barcelona no pierde en casa del Betis por LaLiga desde 2008, han disputado ocho juegos desde entonces con cinco triunfos culés y tres empates. Cuatro de esas cinco victorias blaugranas en ese periodo fueron por más de dos goles de ventaja.

Pronóstico: Ya con un título menos que pelear este torneo, Barcelona sabe que LaLiga sigue estando al alcance pero debe llevarse los puntos de su visita al Betis esta semana para calmar las aguas y darle un respiro a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes porque de los contrario ardería el seno culé. Gana el Barcelona, ambos anotan y hay más de 2.5 goles en el juego.