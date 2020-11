Barcelona vs Osasuna y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

LaLiga no se detiene de aquí hasta que concluya el año .Los equipos están más asentados y hay algunos que no pueden permitirse seguir navegando en puestos que no les corresponden. Vamos con los pronósticos de la jornada 11 en España.

Valencia vs Atleti – Sábado 28 de noviembre 10am ET x beIN SPORTS ñ

El Atleti es el mejor parado de los grandes de LaLiga, se encuentra en la segunda posición, con dos partidos menos que el líder Real Sociedad, y ante el Valencia tendrá una vez más que demostrar si está hecho para pelear el título esta temporada.

Valencia sorprendió antes de la fecha FIFA goleando al Real Madrid cuando el equipo parecía venirse abajo y aunque no pudo la jornada pasada superar al Alavés como visitante, en casa intentará demostrar ese coraje que le hizo pasar sobre el Madrid contra el otro equipo capitalino.

Pronóstico: El 70 por ciento de los partidos del Valencia han terminado con ambos equipos anotando y más de 2.5 goles, y aunque el Atleti es la mejor defensa del campeonato, tomaremos lo que nos indican los números. Ambos anotan y hay más de 2.5 goles.

Real Madrid vs Alavés – Sábado 28 de noviembre 3pm ET x beIN SPORTS ñ

A pesar de tener un partido menos, el Real Madrid se ha rezagado y se encuentra a seis puntos de la cima de LaLiga. El equipo de Zidane ha batallado con las lesiones, las bajas le han hecho perder posiciones pero espera retomar confianza ante un Alavés al que en las últimas 13 visitias, ha vencido por al menos dos goles de ventaja.

Pablo Machín esperará romper la mala racha del Alavés visitando al cuadro merengue, sus cuatro partidos sin perder , incluyendo empates ante Valencia y Barcelona, le dan esperanzas al cuadro albiazul de poder sacar algo ante un necesitado Real Madrid.

Pronóstico: A pesar de las bajas de Benzema, Jovic, Odriozola, Ramos y Valverde, el Madrid debería empeñarse en sacar el resultado en casa, quizás no vaya a ser una actuación convincente pero le urgen los puntos. Gana el Madrid y hay menos de 3.5 goles en el partido.

Barcelona vs Osasuna – Domingo 29 de noviembre 8am ET x beIN SPORTS ñ

Barcelona no se ha encontrado en LaLiga. Mientras en la Champions lleva paso perfecto y ya se clasificó a los octavos de final, en la competición doméstica siempre parece complicado, sin respuestas, y ni el mismo Messi ha podido levantar los resultados que ahora mismo lo tienen en la posición 13 del torneo.

La posición 14 la ocupa precisamente su rival, el Osasuna, que llega al compromiso en la Ciudad Condal con tres partidos sin ganar y con apenas ocho goles anotados en lo que va del campeonato, la segunda cifra más baja entre los equipos de LaLiga, solo detrás de los seis goles que apenas ha hecho el Eibar.

Pronóstico: Barcelona descansó a Messi a mitad de semana que no tuvo que hacer el viaje a Kiev y se espera que esté fresco y listo para salpicar un poco de magia y devolver al cuadro culé en la parte alta de la tabla. Gana Barcelona y hay más de 2.5 goles