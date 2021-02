Barcelona vs Cádiz y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

El Atleti intentará extender su liderato en LaLiga en la fecha 24. Luego de su empate a media semana, los colchoneros no quieres volver a meter a Real Madrid y Barcelona en la pelea y para ellos deberán volver al camino victorioso. Vamos con los pronósticos:

Atleti vs Levante – Sábado 20 de febrero 10am ET x beIN SPORTS ñ

El Atleti se reencuentra con el Levante, rival ante el cual repuso su partido pendiente a media semana y que logró quitarle puntos a los colchoneros. Simeone sabe que no hay más que ganar y lo tiene que hacer en la semana previa a medirse al Chelsea por los octavos de final de la Champions League, así que deberá imaginar una formación capaz de no pinchar en casa y que no se desgaste para la semana clave de los rojiblancos.

Levante ha jugado mejor de los esperado, aunque sacó el punto en casa, sabe que repetir actuación será complicado, aunque a su beneficio juega que el Atleti tiene otro compromiso vital a media semana, que no puede descuidar y que quizás eso le de opciones al cuadro valenciano para sacar algo positivo de su visita al Metropolitano.

Pronóstico: El Atleti no puede dejar puntos y menos en casa, incluso me parece que prefiere ganar LaLiga que preocuparse por lo que pase en la Champions. Gana el Atleti y hay menos de 2.5 goles.

Valladolid vs Real Madrid – Sábado 20 de febrero 3pm ET x beIN SPORTS ñ

El Madrid tiene enfrente a uno de los equipos complicados por el descenso y aunque es también una semana previa a un partido de Champions, eliminatoria donde se medirá al Atalanta, no puede descuidar LaLiga pues si el Atleti vuelve a dejar puntos la puerta se abriría para recuperar la lucha por el título en España. A pesar de las bajas, el conjunto merengue debe ir al frente por los puntos.

El Valladolid no ha jugado tan mal pero los números no le acompañan. Seis partidos sin victoria en LaLiga ponen a temblar a todos en Pucela y aunque seguramente en las cuentas a comienzo de temporada, el duelo contra el Madrid era uno que contaban como derrota, hoy no pueden dejar de pelear por más que enfrente tengan al actual monarca en España.

Pronóstico: Real Madrid tiene buen récord visitando Valladolid, lugar donde no pierde desde el 2008. Gana el Real Madrid y hay menos de 2.5 goles.

Barcelona vs Cádiz – Domingo 121 de febrero 8am ET x beIN SPORTS ñ

Otra hecatombe le ha pasado al Barcelona en la Champions y parece que lo único que le resta a la temporada blaugrana es dar la cara hasta el final en LaLiga y hacer lo imposible por superar la eliminatoria de Copa. Ante el Cádiz no deberían tener problemas pero el golpe a la moral los hace dudar y veremos que tan repuestos llegan para la cita en el Camp Nou.

El Cádiz poco a poco ha ido perdiendo gas, ya no sorprende a sus rivales que le han tomado la medida provocando que le cueste mucho más trabajo que en un principio, cuando recién ascendió, conseguir puntos en el torneo.

Pronóstico: Las cuatro derrotas en fila del Cádiz, todas recibiendo 3 o más goles, suponen que el Barcelona tiene el rival a modo para sacudirse la goleada recibida por el PSG en la Champions. Gana el Barcelona y hay más de 3.5 goles