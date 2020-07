Athletic vs. Real Madrid y los pronósticos de la semana

Mauricio S. Fonseca

LaLiga está a cinco juegos de conocer a su campeón. Real Madrid y Barcelona tienen duelos muy complicados y esta misma semana podría dársele rumbo definitivo al campeonato tras la visita merengue a San Mamés y la blaugrana al campo de La Cerámica. Vamos con los pronósticos:

Celta vs. Betis – Sábado 4 de julio 11am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Celta quiere asegurar su puesta en la Primera División para la siguiente temporada y aunque pareciera que el Betis en un rival a modo para sumar de nuevo, dejó muchas dudas en su último partido que vuelven a levantar sospecha sobre el momento del equipo y su capacidad para mantener regularidad.

El Betis está en la búsqueda de una identidad, luego de la salida del hoy criticado Setién, nunca pudo jugar al nivel mostrado con el hoy técnico del Barcelona mientras Rubi los dirigió y aún sin la salvación asegurada necesitan sacar puntos para no meterse en más problemas en la recta final.

Pronóstico: El Celta debe recuperar la memoria de cómo jugó ante el Barcelona la semana pasada en casa y buscar los tres puntos. Gana el Celta y hay más de 2.5 goles.

Athletic vs. Real Madrid – Domingo 5 de julio 8am ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Madrid parece encarrilado al título, con cinco partidos por jugar, el cuadro merengue tiene en sus manos el título luego en hilar seis victorias en fila y de aprovechar los tres empates del Barcelona desde el reinicio.

La visita a San Mamés contra el Athletic es el último partido de gran riesgo para el equipo de Zidane, que ahora mismo tiene hasta la ventaja de mantener la punta si no logra ganar, se ha ganado el margen de error necesario para la última salida exigente en lo que le resta de campeonato.

Pronóstico: Real Madrid, el mejor visitante esta temporada en España, no ha perdido ni empatado en los ocho partidos fuera de casa donde comenzó ganando, récord esta temporada en LaLiga. Ambos equipos marcan.

Villarreal vs. Barcelona – Domingo 5 de julio 4pm ET x beIN SPORTS HD y beIN SPORTS ñ

El Villarreal, junto al Madrid y el Atleti, son de los equipos que revivieron tras el parón por la pandemia. El Submarino Amarillo no ha perdido desde el regreso de LaLiga y sólo ha empatado uno de sus seis partidos en este periodo.

El Barça no parece con el ánimo de seguir luchando, con el Madrid a cuatro puntos de distancia y cinco partidos por disputar, parece que el cuadro culé ha doblado las manos y solo se presenta a los partidos por inercia, sin idea, sin un juego armado que invite a pensar que no ha bajado los brazos. Si hay un partido donde debe mostrar esa hambre es aquí porque de no ganar definitivamente se le escapa LaLiga.

Pronóstico: Villarreal ha marcado en todos los partidos desde el regreso y en este no será la excepción. Ambos equipos anotan y hay más de 2.5 goles en el partido.