Con un golazo del brasileño Antony y con dos chispazos de Marcus Rasford, el Manchester United acabó con la aventura del Charlton (3-0) y se clasificó para las semifinales de la Copa de la Liga tras encadenar su sexta victoria consecutiva desde el final del Mundial de Qatar.



Parece que la vuelta a la normalidad después del banquete futbolístico de la Copa del Mundo le ha sentado muy bien al Manchester United, que, hasta la cita ante el Charlton, sólo conocía la victoria en los cinco encuentros oficiales a los que se había enfrentado. Derrotó al Burnley (2-0) en la Copa de la Liga; al Everton (3-1) en la Copa de Inglaterra; y al Nottingham Forest (3-0), al Wolves (0-1) y al Bournemouth (3-0) en la Premier League.





Erik Ten Hag quería su sexto trofeo y para conseguirlo no dudó en prescindir de algunos de sus mejores jugadores para dar una oportunidad a la segunda unidad "red". Nombres como Casemiro, David De Gea, Christian Eriksen, Marcus Rasford o Luke Shaw iniciaron el choque desde el banquillo. Otros como Alejandro Garnacho, Fred, Kobbie Mainoo o Tyrell Malacia, tuvieron su oportunidad.



Enfrente tenían a un equipo que hizo suyo Old Trafford con los casi 8.000 aficionados que hicieron mucho ruido desde la grada. Pero, pronto, el Manchester United se encargó de silenciarlos. Sacó el rodillo a pasear y las ocasiones comenzaron a sucederse hasta que Antony, a los veinte minutos, firmó el que posiblemente sea el mejor gol de los cuartos de final.



Con un zurdazo espectacular desde fuera del área, el jugador brasileño rompió una racha de tres meses sin marcar. No celebraba un gol desde el 9 de noviembre de 2022, cuando dio en la diana ante el Everton. Desde entonces, participó hasta en trece encuentros entre su club y la selección brasileña sin encontrar la portería rival.



Su tanto frenó al equipo de Ten Hag, que aún así controló el resto del primer acto sin alardes. Con los chispazos de Garnacho y con la inspiración de Antony, el Manchester United consiguió al descanso una renta justa que pudo se más amplía si Fred no hubiese estrellado una falta contra un poste de la portería defendida por Ashley Maynard-Brewer.

El Charlton tuvo una arranque de orgullo en la segunda parte y pudo empatar por medio de Frase, que lo intentó sin éxito desde la frontal del área. Después, entre Lisandro Martínez y Maguire, frenaron las acometidas de un equipo que acabó de nuevo dominado por el United, incapaz de engordar su marcador pese a gozar de múltiples ocasiones.



A Anthony Elanga le anularon un gol por fuera de juego, Garnacho se encontró con un paradón de Maynard-Brewer y Antony no tuvo la misma puntería que en la primera parte. La falta de acierto en los metros finales del United permitieron al Charlton soñar con un empate que nunca llegó.



Al revés, fue Rashford, con el partido al borde del final, quién firmó un doblete con el que confirmó un dato espectacular: ha marcado siete dianas en los últimos seis partido. En todos, acertó por lo menos en un una ocasión. Este martes, sus tantos confirmaron la presencia del cuadro de Erik Ten Hag en las semifinales de la Copa de la Liga. El United, imparable, coge carrerilla hacia el título.