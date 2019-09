EFE



La parrilla de MotoGP™ está lista para afrontar la decimotercera cita de la temporada, el Gran Premio Octo de San Marino y de la Riviera de Rimini, después de disfrutar de algunos días de recuperación tras disputar, precisamente, dos jornadas de test en Misano.

Aquella doble prueba permitió sacar numerosas conclusiones en todos los equipos de la categoría reina, pero, por encima de todo, existió una sensación unánime: Yamaha sigue al alza y es clara candidata a dar el golpe en la cita que se celebra este fin de semana en el Circuito Mundial Marco Simoncelli.

La dupla oficial de Monster Energy Yamaha formada por Valentino Rossi y Maverick Viñales se encargó de confirmar este jueves su buen 'feeling' en una rueda de prensa en la que también participaron Marc Márquez (Repsol Honda Team), Andrea Dovizioso (Ducati Team), Álex Rins (Team Suzuki Ecstar) y el líder de Moto3™, Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing).



Tanto Rossi como Viñales, en efecto, no escondieron sus buenas sensaciones. El italiano, con la moral por las nubes tras el baño de masas que se dio esta misma semana en Tavullia cuando vivió "un momento increíble", hizo gala de su enorme motivación tras ir al alza en las últimas semanas.

"Misano es un GP muy especial porque estoy en casa y en las últimas carreras he ido mejorando un poco, pero en Silverstone, después de un buen fin de semana, en carrera traté de luchar por el podio pero no fui suficientemente fuerte", comentó Rossi sobre la última carrera, antes de hacer un balance muy positivo sobre el test.





"Hicimos unos test muy importantes y mi ritmo estuvo bastante bien, me siento bastante bien con la moto y creo que estamos preparados. Ya veremos si somos lo suficientemente fuertes para pelear por el podio", continuó el 'Doctor', que desveló los puntos fuertes de dicho test: "Pusimos a prueba algunos elementos importantes y me siento bien. No hay una diferencia tan grande, pero me gusta el basculante, también el nuevo tubo de escape, que es un poco mejor, y no hay tanta diferencia, pero creo que en cualquier caso Yamaha ha funcionado muy bien y estamos trabajando en la línea adecuada y las sensaciones tras el test fueron positivas".

Viñales, por su parte, se mostró convencido de "tratar de mantener esta inercia". "Me siento muy confiado en la moto y conmigo mismo. Vamos a tratar de apretar al máximo las posibilidades de nuestra moto, tratando de mantener un buen nivel todo el fin de semana y estar arriba en la carrera. Los test han ido muy bien, fueron un éxito y vamos a dar el máximo", explicó el de Roses, que no entró al detalle sobre las novedades, poniendo en valor el hecho de haberse "centrado mucho en mejorar el rendimiento sobre la moto de cara a esta carrera".



Al buen 'feeling' de ambos pilotos hay que unir el precedente de los grandes cronos de Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) y su compañero Franco Morbidelli en el último test. Un gran papel que Márquez tiene, obviamente, muy presente, tal y como demostró ante los medios.

"En las últimas carreras no han sido las mejores últimas curvas para nosotros, pero estamos satisfechos porque, sobre todo Silverstone, es uno de los circuitos que se nos resistían el año pasado y hemos demostrado que estamos ahí", inició Marc, antes de lanzar su aviso sobre el constructor de Iwata.

"El test fue bastante interesante y fuimos competitivos. Los pilotos de Yamaha han demostrado que van muy rápido, 'Dovi' no estaba al cien por cien, pero seguro que irá rápido porque ganó el año pasado", continuó el de Cervera, que señaló que "la clave es que es muy difícil ser consistente en todas las vueltas".

"Hay 2 o 3 puntos de frenada muy fuertes, sobre todo el sector 3 y las curvas rápidas. Es difícil ser consistente en esos puntos, pero es un circuito que me gusta mucho. Comenzaremos bien y tenemos elementos nuevos que hemos probado en el test. Con la base que tenemos vamos a intentar estar al cien por cien cada fin de semana y sacar puntos es lo importante", sentenció el '93'.

“It's a dream I've had since I was a child” 🎙️ - @ValeYellow46



Riding his M1 through is home town, Tavullia. Dreams came true for Rossi ✨#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/G5v3b1kY6t — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 12, 2019



Las sensaciones también son positivas en un 'Dovi' que ya se siente recuperado: "Me siento bien, fue importante poder participar en el test, aunque las sensaciones no fuesen perfectas. Me siento bien, al cien por cien. Me he puesto muy a prueba para ver que estaba todo correcto y estoy preparado. Es un fin de semana importante para nosotros".

El italiano también admitió que el escenario puede ser distinto al del año pasado, cuando se alzó vencedor, ya que los rivales "están muy fuertes". "Tendremos que ver qué agarre podremos encontrar, porque en el test vimos que era distinto respecto al año pasado y eso afectará a todas las motos", continuó, antes de asegurar que la diferencia de 78 puntos respecto al líder no le mina la moral.

“I feel good. I'm fit and feel 100%” 🎙️ - @AndreaDovizioso



Able to complete some laps at the test, Dovi is relaxed and confident ahead of this weekend's Grand Prix! 💪#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/umyhvq0Tik — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 12, 2019



"No me afecta a nivel mental porque pienso que la mejor manera de lograr resultados es seguir por la misma línea que vengo yendo. No me va a afectar en mi forma de pilotar. 78 puntos es una gran diferencia, pero creo que se te hace más grande si tratas de pensar en recuperarlos", sentenció el de Forlí antes de repasar los recuerdos sobre su 'crash' con Quartararo en Silverstone.

El ambiente también fue risueño por parte de Rins, que reconoció que había sido "increíble" cosechar el triunfo en la última carrera tras "la batalla" librada con Márquez. "He visto la carrera 6 o 7 veces. Después de la victoria pienso que nos sentimos más fuertes a nivel de tiempos. Hemos demostrado que somos capaces de llegar y llegamos tras unos buenos test en los que hemos sido capaces de encontrar algunas cosas. Sera difícil porque estarán ahí todos los pilotos, pero será divertido", explicó.

Rins también señaló la importancia de haber mejorado en los tiempos de vuelta: "Normalmente todos los viernes tratamos de mejorar, encontrar el 'setup' y darles muchas vueltas a los neumáticos. Ahora estoy preparado para conseguir un mejor tiempo de vuelta". "Al principio me costaba más tener un tiempo de vuelta, aunque en Silverstone no fue suficiente porque tuvimos que pasar por la Q1. Trataré de luchar para estar en las primeras posiciones de parrilla", sentenció el catalán.

“The Misano Test was quite interesting as the race pace was not so fast” 🎙️ - @marcmarquez93



Off the back of the Misano Test, Marquez is wary of the strength of the others#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/M5AwkhIo9Q — MotoGP™ 🇸🇲 (@MotoGP) September 12, 2019



Dalla Porta, por su parte, aprovechó para recordar su éxito del pasado año en Misano y para valorar positivamente su gran temporada actual: "Este año he logrado bastantes buenos resultados, me siento muy feliz. Estoy centrándome en hacer buenas carreras y he hecho muchas vueltas, tratando de luchar por ser el primero. Tengo muchas ganas de hacer una buena carrera este fin de semana".





El italiano también calificó como "increíble" y "fantástico" su próximo desembarco en Italtrans Racing Team para dar el salto a Moto2™, aunque señaló la importancia de centrarse en el objetivo del presente curso y destacó el gran nivel de Arón Canet (Sterilgarda Max Racing Team), su "principal problema a batir" con permiso de Tony Arbolino (VNE Snipers). "Llevamos muy buena temporada, me gustan mucho los circuitos que quedan y tengo mucha confianza", añadió.

La rueda de prensa también estuvo marcada por las preguntas de las redes sociales en las que Márquez, por ejemplo, desglosó las claves de la importancia del motocross en su preparación, Rossi consideró un "honor" y un "orgullo" el homenaje por parte del piloto de F1 Lando Norris con su casco y el resto de los pilotos también se enfrentaron a diversas preguntas curiosas.