WorldSBK

El Round Motul de Argentina arranca el viernes a las 10.30 (HL- GMT-3) y la primera jornada finaliza a las 16:45 con las últimas sesiones libres de WorldSBK y WorldSSP.

El sábado es el primero de los dos días de carreras. La acción en pista arrancará a partir de las 11AM ET con la FP3 de WorldSBK. La categoría reina volverá a la pista para disputar la Tissot Superpole y la Carrera 1, a las 2PM ET.

El domingo, las sesiones de Warm Up comienzan a partir de las 11AM ET, pero los platos fuertes llegan a partir de las 1PM ET, con la Carrera Tissot Superpole WorldSBK y, a continuación, con la carrera de WorldSSP que podría ser crucial para la resolución del título. La Carrera 2, a las 3PM ET, aproximadamente tres horas antes del atardecer en San Juan, será el punto álgido de lo que promete ser otra ronda al rojo vivo en los duelos que aún están por decidir en WorldSBK.



sábado

WorldSBK Superpole 11:45AM ET

WorldSBK Race 1 2:45PM ET



domingo

WorldSBK Superpole Race 11:45AM ET

WorldSSP Race 1:15PM ET

WorldSBK Race 2 3:00PM ET



beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español