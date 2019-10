La última carrera del fin de semana en el Round Motul de Argentina ha ofrecido un espectáculo emocionante, con mucha acción y constantes adelantamientos durante todo el recorrido. A pesar de cometer algún error en la primera parte y de tener que pelear con denuedo en las primeras etapas, Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) se ha erigido de nuevo en el gran protagonista del espectáculo y ha sumado su segunda victoria del fin de semana y la 16ª victoria de la temporada 2019.

Como en la Carrera Tissot Supersport precedente, ha sido Rea quien ha abierto las hostilidades superando al poleman Álvaro Bautista (ARUBA.IT Racing – Ducati) para asumir el mando de la prueba. Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing), que ha arrancado desde primera fila, se ha mantenido de entrada en la tercera posición y Sandro Cortese (GRT Yamaha WorldSBK), que ha salido meteóricamente desde la tercera línea, escalaba hasta el cuarto puesto. El alemán, sin embargo, no ha podido contener a Chaz Davies (ARUBA.IT Racing – Ducati), que se ha abierto paso tras salir desde la segunda línea y le ha superado en la tercera vuelta.

