EFE



Con seis años su talento irrumpió en un mundo tradicionalmente masculino, el del motor. Entonces las marcas y los equipos, asegura en una entrevista a EFE, ni siquiera contemplaban la posibilidad de "ayudar a una mujer".



Todo eso cambió con ella: "Estoy en un equipo oficial, con las mismas condiciones que mis compañeros chicos. Tengo la misma moto. Eso era impensable, incluso para mí, hace diez años. Se está haciendo un buen trabajo aunque es lento y queda mucho por hacer".



"Creo que vamos por el buen camino, al menos", afirmó la piloto española, primera mujer y undécima en la clasificación general de motos del último Rally Dakar, trece veces campeona mundial de trial femenino y cinco de enduro.



Pregunta (P): En 1975 coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. Hoy, 44 años después, ¿considera que existe igualdad entre mujeres y hombres? Respuesta (R): No igualdad, pero sí que se ha hecho un muy buen trabajo al menos en mi ámbito, que es el mundo del motor. Si me paro a pensar desde que yo empecé, cuando tenía 6 años, a ahora, se ha hecho un buen trabajo.



Está claro que queda mucho por hacer, pero antes era siempre un bicho raro, las marcas ni pensaban en poder ayudar a una mujer o en tener una mujer en el equipo y creo que se ha hecho un buen trabajo. Yo, por ejemplo, estoy en un equipo oficial, con las mismas condiciones que mis compañeros chicos, tengo la misma moto. Eso era impensable, incluso para mí, hace diez años.

Creo que se está haciendo un buen trabajo aunque es lento y queda mucho por hacer. Creo que vamos por el buen camino al menos.



P: Movimientos como el MeToo o las movilizaciones del 8 de marzo pasado han puesto en primera línea del debate social y político el papel de la mujer en nuestras sociedades. Una de las conclusiones en las que coinciden todos los que defienden la igualdad es que las niñas y adolescentes necesitan más referentes femeninos en todos los ámbitos y que se eliminen los estereotipos. En este sentido,¿qué mensaje le daría a una niña/adolescente? R: Pues que si algo te gusta, luches por ello. Creo que no hay que pensar en si las cosas son de hombres o mujeres. Igual que a un niño le diría lo mismo, porque hay cosas que están mal vistas para hombres o para mujeres. Si algo te gusta, es apto para todo el mundo.



Yo, por ejemplo, tuve la suerte de tener a mis padres. A mí me gustaban las motos y nunca me pusieron freno por el hecho de ser niña. En esa época pasaba mucho y, en cambio, a mí mis padres me dieron la oportunidad de ir en moto. A mí no me gustaban las Barbies, jugaba con los coches con los que jugaba mi hermano. En ese sentido nunca he tenido problemas ni me han forzado a hacer nada. Creo que también es trabajo de los padres y es muy importante la educación. Que cada uno haga lo que le guste sin pensar si es un mundo de hombres o de mujeres.



P: El World Economic Forum dice que aún deben pasar 100 años para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Cree que el camino es tan largo? R: Las cosas mejoran pero muy lentamente. En lo económico queda mucho trabajo por hacer. Las mujeres no están igual pagadas que los hombres por los mismos trabajos. Espero que eso cambie más rápido y que no tengamos que esperar 100 años.



P: ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso? R: La verdad que no lo sé, es difícil. Sobre todo, creo que es un tema de educación. Al final, de mayores hacemos lo que nos enseñan de pequeños. Es muy importante educar a los niños en la igualdad. Creo que entonces avanzaríamos y lo cambiaríamos antes de estos 100 años.