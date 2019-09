MotoGP



El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que llega al circuito "Marco Simoncelli" de Misano Adriático mucho más recuperado de su lesión en las vértebras, ha afirmado sin dudar que tiene un contrato de dos años "y por el momento no se me pasa por la cabeza que vaya a abandonar".

"Ésa es la sensación que tengo ahora, aunque todo en esta vida puede pasar, pero en este momento tengo ese contrato y quiero volver a estar como estaba antes de la caída de Holanda", recalcó Jorge Lorenzo al referirse a algunas declaraciones y comentarios de terceros durante las últimas jornadas sobre su posible continuidad o no la próxima temporada.

Entre esas declaraciones las hubo, incluso, de su jefe de equipo, Alberto Puig, quien destacó que para pilotar con eficacia hacía falta coraje y voluntad, pero Jorge Lorenzo restó importancia al asegurar que no veía esas declaraciones "fuera de lugar", para destacar enseguida que "él tiene su opinión, sabe que esta moto me resulta difícil y no me da confianza, y sabe mi situación con las caídas y las lesiones".

"A partir de ahí cada persona tiene su forma de afrontar las situaciones, yo soy un piloto que necesita tener todo en su sitio y sentirse seguro para ser competitivo, pero como demuestra la historia también he corrido lesionado y he tomado riesgos que me han causado caídas sin tener todo en su sitio", recordó, refiriéndose sin citarla, a la carrera de Holanda de 2013, que disputó apenas unas horas después de operarse en Barcelona y regresar a Assen para concluir quinto la carrera.

"No sólo he empujado cuando lo he tenido todo en su sitio, también he asumido riesgos en muchas circunstancias, como he demostrado en esta etapa de Honda, en la que todas las caídas que he sufrido lo han sido por intentar conseguir resultados e intentar ser rápido", manifestó sin dudar Jorge Lorenzo.

"La lesión -fisura de dos vértebras- es quizás la más importante de mi carrera, pues me ha tenido apartado dos meses y ahora, con tres meses, todavía no estoy perfecto y eso hace que todo se complique", recuerda Lorenzo.

"No somos robots; somos personas con sentimientos, somos humanos y cuando estás con tantas dificultades físicas y de confianza con la moto, es normal que te sientas un poco más inseguro, pero yo creo que todo ha venido por las lesiones, yo creo que eso es un sesenta o setenta por ciento, y la falta de confianza en la moto", aseguró el piloto de Repsol Honda.

"Sin lesiones quizás no hubiese tenido la confianza suficiente para ganar carreras, pero en Montmeló estaba para hacer un 'top cinco' o luchar por el podio y hubiese conseguido algunos podios y no estaría en esta situación", dijo Jorge Lorenzo.

"Mi opinión es que más que falta de motivación o coraje, que es una opinión de Alberto, que respeto, han sido más las lesiones y la falta de confianza con la moto, sin ellas yo creo que sería el Jorge Lorenzo de siempre, de los últimos quince o diecisiete años", afirmó convencido el piloto de Repsol.