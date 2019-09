WorldSBK



1. Jonathan Rea (Kawasaki WorldSBK Racing Team) es el único piloto que ha participado en las 20 carreras de WorldSBK que se han celebrado en la pista del Algarve.

2. Hasta la fecha, ha habido nueve ganadores distintos en Portimao, y cuatro de ellos todavía están la parrilla actual: Jonathan Rea - Kawasaki Racing Team WorldSBK (7 victorias), Marco Melandri - GRT Yamaha WorldSBK (2 victorias), Eugene Laverty - Team Goeleven (2 victorias) y Tom Sykes - BMW Motorrad WorldSBK Team (2 victorias).

3. Siete fabricantes diferentes han conseguido al menos un podio en la pista portuguesa: Ducati, Honda, Aprilia, Kawasaki, Yamaha, Suzuki y BMW.



sábado

5:45AM ET | WorldSBK SP y WorldSSP SP

7:20AM ET | WorldSSP 300 SP

8:55AM ET | WorldSBK Race 1

4. En los tres Rounds precedentes de la ronda portuguesa, tres pilotos sobre tres motos diferentes registraron la pole position. Davide Giugliano con la Ducati Panigale R en 2015; Jonathan Rea con la Kawasaki ZX-10R en 2017; Eugene Laverty sobre la Aprilia RSV4 F, el año pasado.

5. Yamaha es el único fabricante que ha registrado la pole position dos años consecutivos en Portugal con dos pilotos: En 2009 con Ben Spies y en 2010 con Cal Crutchlow.

6. Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) es quien tiene el récord de pole positions en el trazado del Algarve: Suma tres, todas obtenidas de 2012 a 2014. Rea ha sumado dos, y otros cinco pilotos tienen una en su palmarés (Bayliss, Spies, Crutchlow, Giugliano y Laverty).

7. Kawasaki registra la racha ganadora más larga en Portimao, con seis triunfos seguidos. La fábrica japonesa ha conseguido el doblete de victorias tres ocasiones, en 2015, 2017 y 2018. Es la única marca que tiene más de dos victorias consecutivas en la pista portuguesa.



domingo

5:45AM ET | WorldSBK Superpole Race

7:20AM ET | WorldSSP Race

8:55AM ET | World SBK Race 2 y WorldSSP 300 Race

8. Rea se ha impuesto siete veces en la pista de Portimao: más de un tercio de las carreras celebradas en la pista portuguesa (20). Es el único ganador desde la Carrera 2 de 2014.

9. Jonathan Rea es también quien tiene el mayor número de podios en Portimao: 14 en 20 carreras. Su rival más cercano en este ranking es Marco Melandri con un total de 6.



10. El actual campeón del mundo hizo su debut en WorldSBK en la pista de Portimao en 2008, el último fin de semana de esa temporada. Llegado del Campeonato del Mundo de Supersport, el norirlandés registró el tercer mejor tiempo de la sesión de calificación y terminó cuarto en la Carrera 1. El domingo, fue 15º después de tener una salida de pista cuando rodaba en 5ª posición.