MotoGP: Horario y dónde ver Motul TT Assen

El Campeonato del Mundo de motociclismo afronta este fin de semana en tierras holandesas la octava cita de la temporada, el TT Motul de Assen, en el mítico trazado de los Países Bajos.

Las categorías de MotoGP™, Moto2™ y Moto3™, al rojo vivo tras el último GP en Catalunya, afrontan una nueva cita clave con el liderato en juego que ostentan en la actualidad Marc Márquez (Repsol Honda Team), Álex Márquez (EG 0,0 Marc VDS) y Arón Canet (Sterilgarda Max Racing Team).



Para seguir al detalle todas las sesiones de la octava cita del calendario te recomendamos seguir el programa del evento con todo el horario completo para que no te pierdas ningún detalle de la cita que se celebra en Assen, uno de los circuitos más especiales de la temporada.



Sábado

Moto3 Qualifying 1 & 2 | 6:30AM ET

MotoGP Free Practice 4 | 7:30AM ET

MotoGP Qualifying 1 & 2 | 8:00AM ET

Moto2 Qualifying 1 & 2 | 9:00AM ET



Domingo

Moto3 Race | 4:50AM ET

Moto2 Race | 6:20AM ET

MotoGP Race | 8:00AM ET



