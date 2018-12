La curva de Dani Pedrosa

Circuito de Jerez



La curva número 6 del Circuito de Jerez-Ángel Nieto llevará el nombre del piloto Dani Pedrosa así lo ha anunciado la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, en la Gala del Motor de presentación del calendario de 2019 que se ha celebrado en la Plataforma Vip (ovni) del trazado jerezano. La oferta deportiva del circuito de velocidad de Jerez en 2019 destaca por la celebración del GP de España de MotoGP™, del 3 al 5 mayo, que también incluye la primera prueba del Mundial de MotoE™; también por la novedad de acoger el World Superbike (SBK) en el mes de junio, del 7 al 9, y por dos estrenos importantes en el automovilismo: el Campeonato de España de Turismos (CET), los días 14 y 15 de septiembre, y la espectacular Final Mundial del Lamborghini Súper Trofeo, que se disputará del 24 al 27 de octubre.

La Gala del Motor ha contado con la presencia del piloto gaditano de Moto3™ Marcos Ramírez, la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, del viceconsejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Diego Ramos, el vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, José Antonio González, Manuel Alonso y Juan Alvarez, Presidentes de las federaciones andaluzas de automovilismo y motociclismo respectivamente, Enrique Aldama en representación de Dorna Sports y del director del equipo Jerez Andalucía Motor Talent, José Luis Cardoso.

La vinculación de Dani Pedrosa y el Circuito de Jerez viene marcada por la propia trayectoria del piloto mundialista español. Dani Pedrosa es el piloto español que más podios ha conseguido en los 33 años de historia del Circuito de Jerez. Dani Pedrosa, que posee tres títulos mundiales en las categorías de 125cc y 250cc, es de hecho el piloto que más podios consecutivos ha conseguido en el trazado jerezano, ya que desde 2005 hasta 2014 subió al pódium en diez ocasiones ininterrumpidas.

El palmarés de Dani Pedrosa es impecable: tres subcampeonatos en la máxima cilindrada e idéntico número de terceros y cuatro cuartos puestos; Dani Pedrosa además ha logrado 31 victorias en las carreras (54 totales entre las tres categorías que ha competido), otros 40 segundos puestos y 41 terceros, con 112 podios de 216 grandes premios.

La alcaldesa de Jerez y presidenta de Circuito de Jerez SA (Cirjesa), Mamen Sánchez, ha manifestado que con la concesión del nombre del piloto español a la curva 6 “Jerez te agradece los momentos inolvidables de alegría, triunfos y valerosas victorias que nos ha dado en este circuito que tanto amas. Con esta curva y con este homenaje sólo te devolvemos una pequeña parte de lo que tú nos ha dado”, ha afirmado.

Por su parte, el piloto español comentaba: "es mágico tener una curva aquí en un circuito que para mí ha sido de los preferidos de todo el campeonato. Es un circuito que me ha ido bien siempre y me he sentido especial, entonces, el tener una curva aquí compartiendo nombre con otros grandes pilotos es un honor, me siento abrumado y quiero dar las gracias por ello", señalaba Pedrosa que tras su retirada de las carreras ejercerá labores de probador en el equipo KTM.

Una curva conocida entre los pilotos por su frenada

La curva 6 (conocida hasta hoy como Dry-Sack) llega tras la recta de 607 metros que nace en la curva 5 de Sito Pons. La curva de Dani Pedrosa origina la mayor frenada del circuito. La recta, además, está en bajada, lo que dificulta parar la moto para entrar en esta curva. Los pilotos señalan que con esta curva hay que tener cuidado, puesto que la moto tiende a levantarse de atrás y lo ideal es hacer la frenada lo más cerca del piano posible para ganar ángulo en la trayectoria. Pero lo complicado de esta curva, donde se producen muchos adelantamientos y caídas, no acaba con la frenada, si no que hay que sacrificar la salida y no irse al lado izquierdo para mantener la línea de cara a la siguiente curva. Es, sin duda, el punto de adelantamiento más claro del trazado jerezano.