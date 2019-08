Jorge Lorenzo, tras sus duras caídas y la lesión dice que "es humano tener dudas"

EFE





El español Jorge Lorenzo (Repsol Honda RC 213 V), que reaparecer en Silverstone tras su grave lesión en las vértebras, indicó al ser preguntado sobre todos los rumores que se generaron sobre una posible marcha a Ducati que "como ser humano, y tras dos duras caídas, es lógico tener dudas".

"Esas caídas, especialmente la última en Assen, aunque también la de Montmeló, que fue fuerte y que en parte creó el problema de Assen; nunca había sufrido una lesión en la espalda, y es algo serio, sinceramente eso me creo dudas sobre mi vida, sobre mi carrera, y creo que es humano, es normal, tener estas dudas", recalcó el piloto de Repsol Honda.

"Cuando empecé a sentirme mejor, y más recuperado, estas dudas empezaron a desaparecer, y empecé a estar convencido otra vez del compromiso y el reto que hace más o menos un año decidí asumir, el reto de ser competitivo también con Repsol Honda, para poder ganar con ellos, aunque sea algunas carreras, y hacerlo con tres motos distintas", explicó Lorenzo.

"Después de recuperarme -continuó- y de saber que la lesión no iba a ser seria, asumí el compromiso que adquirí y llamé a Alberto y a Honda y les dije que quería seguir con este compromiso".

"Ha habido muchos rumores acerca de eso, pero yo no he dicho nada, porque sabía que tenía dos años de contrato con Honda y porque la situación empezó a ser muy extraña y cuando los rumores empezaron a crecer decidí llamar a Alberto para hacerle saber que mantenía mi compromiso con la fábrica", aseguró en la conferencia de prensa en inglés Jorge Lorenzo.

"Tengo dos años de contrato, hasta ahora hemos tenido dificultades, pero firmé un contrato de dos años y me gustaría tener resultados con esta moto como lo hice con el resto de motos que he pilotado durante 17 años", explicó Lorenzo.

Ya en lo estrictamente deportivo y refiriéndose a su regreso a la competición, Jorge Lorenzo dijo estar "contento por volver pues nunca había estado tanto tiempo fuera de las carreras en los diecisiete años que llevo aquí. He vuelto".

"Sinceramente, para mi lesión, teóricamente necesitas tres meses para recuperarte del todo; han pasado unos dos meses desde la caída, así que todavía tengo algo de dolor, por el edema en la vértebra que me dañé sigue ahí y es por lo que aún tengo algo de dolor", manifestó Lorenzo.

"Siento que puedo volver a pilotar; es evidente que no estoy para luchar por victorias, podios o el 'top' cinco, pero tan pronto como me suba otra vez a la moto empezaré a recuperar el ritmo para poder conseguir de nuevo un buen rendimiento", explicó el piloto de Repsol Honda, quien molesto con la situación generada por sus contactos con Ducati destacó que estaba ahí "para hablar del futuro; ya he dicho cuáles fueron mis sensaciones después de la caída y las dudas durante estas semanas".