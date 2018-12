Elba Navarro

EN: Saludos Xavi, lo primero que quiero hacer es felicitarte por el campeonato del Mundo Independiente del WSBK.



XF: Muchas gracias Elba, ha sido un campeonato duro pero hemos llevado a casa grandes resultados.



EN: Me sorprendió mucho que después de un campeonato brillante, el equipo Barni Racing Team no te renovara y decidiera poner en tu lugar a Michael Ruben Rinaldi para pilotar la nueva Ducati V4. ¿Qué explicación te dio el equipo? Y principalmente: ¿te lo esperabas?



XF: Para nada me lo esperaba... Es más, no esperaba acabar fuera del mundial. Entendí que con la llegada del V4 Barni iba a sufrir un poco con presupuestos y que sería complicado, pero no esperaba que me lo dijesen tan tarde y sobre todo, no tener opciones en otros equipos fuertes del campeonato.



EN: No es la primera vez que pasas por circunstancias difíciles. En el año 2013 cuando ibas líder del CEV (campeonato español de velocidad) en Extreme, te quedaste sin moto y equipo (por problemas ajenos a tu persona) Cuéntanos qué pasó y cómo saliste de aquella desagradable situación cuando contabas con tan solo 25 años.



XF: Sí, fue una experiencia muy desagradable pero a la misma vez gratificante porque mi propio dinero, el de mi familia y los ahorros que tenía para construir mi casa con mi entonces novia, fueron invertidos 100% ahí para poder ganar lo que empecé. No me fue mal a nivel deportivo, porque gané el CEV (campeonato español de velocidad) y el europeo. Sin embargo, me llevó bastante tiempo, casi dos años, volver a ponerme al día más o menos. Una locura que solo cometería una vez.





EN: Ahora hablemos del futuro. Finalmente el Campeonato Británico de Velocidad será tu nuevo hogar. Cuéntanos un poco más del equipo: HONDA RACING BSB.



XF: Así es, cada día estoy más convencido de la decisión. Tenía alguna opción para seguir en WorldSBK, pero eran bastante ridículas e impropias de equipos del mundial. Esta situación me enfadó muchísimo y me hizo abrir los ojos a la oferta que tenia de honda para el BSB. Me he sentido valorado desde la primerísima reunión que tuve con ellos y eso me hizo sonreír de nuevo.



EN: ¿Qué tal la adaptación a la Honda? Tras tantos años con Ducati: ¿ha sido difícil?



XF: Sinceramente ha ido mucho mejor de lo esperado y nos quedamos muy cerca de la mejor vuelta de un piloto BSB allí. Sinceramente estaba algo inquieto antes de empezar, y este test, me trasmitió muchísima tranquilidad de nuevo. La moto le sorprendió muchísimo a positivo y creo que tiene un gran potencial para nuestro campeonato, sin electrónica ni ayudas.



EN: Si quieres añadir algo más, esta es tu casa y estoy encantada de darte la oportunidad de expresar lo que quieras libremente.



XV: Te lo agradezco Elba. Me gustaría añadir que creo que este es un trabajo de riesgo, que conlleva mucho sacrificio y que si no estas a un nivel alto, te quedas en casa en menos de un año. Por eso, más allá de mi ilusión por estar en un mundial, quiero estar y elijo las opciones donde se me valora y respeta. No me importa cuando he tenido que correr en Alemania, el CEV, BSB o donde haya estado, siempre ha sido con valores y esto es lo que deberían de aprender, por desgracia, mucha gente de nuestro deporte.





EN: Xavi, se puede decir más alto, pero no más claro. Agradecerte que me hayas concedido esta entrevista en exclusiva y desde aquí quiero aprovechar para hacer un humilde homenaje a tus padres. Detrás de un gran piloto como tú, veo claramente las raíces sólidas inculcadas por ellos. Enseñanzas basadas en la humildad, el sacrificio y el coraje para luchar. Por supuesto no me quiero olvidar de tu otro gran pilar y apoyo incondicional: tu hermosa compañera de vida, mi querida Carla.

Suerte en tu nueva aventura, estaremos siguiéndote de cerca.



