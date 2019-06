Calendario e Información de Entradas Para MotoAmerica

En 2017, el Campeonato de MotoAmerica visitará nueve estados —Texas, Georgia, Virginia, Wisconsin, Utah, California, Pennsylvania, New Jersey, and Alabama— a lo largo de 10 jornadas y 20 días de competición. Tanto si vives cerca de las costas, en el Midwest, sureste, o suroeste del país, podrá disfrutar del campeonato en directo con tus amigos y familiares.

Circuit of The Americas

Con más curvas que ningún otro circuito de la temporada en MotoAmerica, el "Circuit of The Americas" ofrece un gran número de desafíos. Ubicado sobre 1,500 acres a las afueras de Austin, Texas, y diseñado para albergar a más de 120,000 espectadores, las enormes instalaciones se acabaron de construir en 2012 y recibieron su primera competición, el Gran Premio de Las Américas Red Bull, al año siguiente. Esta es la tercera ocasión en la que MotoAmerica visita COTA, un evento que se ha consolidado entre los favoritos para los fans y seguidores de la competencia.

1. MotoAmerica Championship of Texas April 21–23 Circuit of The Americas Austin, Texas circuitoftheamericas.com

Uno de los más hermosos lugares del calendario de MotoAmerica, Virginia International Raceway será la sede de la tercera jornada. Como el año pasado, este evento ofrecerá dos días completos de competición para las categirías Motul Superbike, Superstock 1000, Supersport, Superstock 600, y la KTM RC Cup en el complicado trazado de 13 giros. VIR ofrecer además ncreibles opciones de alojamiento en el propio circuito. Espectadores, pilotos y equipos pueden hospedarse en el Lodge, en las Pit Lane Rooms, o en The Villas at South Bend.

3. MotoAmerica Championship of Virginia May 12–14 Virginia International Raceway Danville, Virginia virnow.com

9. MotoAmerica Championship of New Jersey

September 8–10 New Jersey Motorsports Park

Millville, New Jersey

njmp.com

Los mejores pilotos de América del Norte competirán sólo una vez esta temporada en el New Jersey Motorsports Park, que el año pasado recibió dos rondas de la Serie MotoAmerica. La carrera se llevará a cabo en el Thunderbolt Raceway, una instalación bien cuidada y agradable para el público, con 12 giros y una recta de media milla, adyacente al histórico Aeropuerto Municipal de Millville. Dado que este es otro evento doble, las cinco categorías afrontarán el mítico primer giro a derechas, en dos ocasiones, una vez el sábado y otra vez el domingo.

