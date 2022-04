EFE

El Inter doblegó este martes con un doblete de Lautaro Martínez a un desdibujado Milan (3-0) en Copa Italia y espera rival en la final de la competición copera.

Los 'neroazzurri' se resarcieron del anterior 'Derbi della Madonnina' y apearon con contundencia al Milan con un sobresaliente Lautaro. Con la final de la Copa Italia en juego, abierta tras el 0-0 de la ida, apareció 'El Toro' para cerrarla con un doblete que selló la clasificación del Inter para la final del campeonato y que confirma que es el equipo más en forma de Italia.



Sigue creciendo el Inter en este tramo trascendental de temporada, y sigue sin levantar cabeza el Milan, todavía peleado con el gol. El 'Scudetto' está en juego y este encuentro ha calibrado las sensaciones de ambos.



El Milan se fue al descanso abrumado, superado en todos los duelos y, prácticamente, sin generar peligro. Solo lo consiguieron, como ya es habitual, por la banda izquierda de Leao y Theo Hernández, pero los Skriniar, Bastoni y Perisic estuvieron formidables en defensa. Por no hablar de Handanovic, que resistió bajo los palos cuando llegaron los chispazos 'rossoneri'.



Empezó muy pronto la fiesta en San Siro, lleno hasta la bandera. Darmian centró desde la derecho y Lautaro no dudó en ejecutar de primeras una media volea que fue directa a la escuadra. Ya avisó en el minuto 3 de que esta era otra de sus noches, esas que ha regalado a cuentagotas esta campaña.



Se despertó el Milan por medio de Kessié y Saelemakers, pero paró Handanovic. El peligro estaba en la izquierda, en el duelo Skriniar contra Leao, hoy algo más solo por el desacierto de su compinche Theo en ataque y, sobre todo, en defensa, donde el Inter descubrió una debilidad que no dudó en aprovechar.



Encontró el conjunto que dirige Stefano Pioli la manera de combinar por dentro. Kessié se plantó en un mano a mano pero Skriniar y Perisic consiguieron dejar en un susto la más clara de los visitantes. Y mataron los 'neroazzurri' con una rápida contra, aprovechando la conexión argentina Correa-Lautaro. Gran pase del primero y mejor definición del segundo, que con una sutil vaselina al ocaso de la primera parte dejó el partido encarrilado. San Siró se rindió al 'Toro'.



Brahim Díaz saltó al césped para revertir la situación. El Milan mejoró con su enérgico ingreso, en el que robó una pelota a Perisic que pareció revivir a un Milan que se desplegó, ganó confianza y empezó a conquistar terreno al Inter. Los de Inzaghi se refugiaron entonces en los contragolpes.



La mejoría del Milan no tardó en hacerse efectiva. Bennacer rescató un balón en la frontal y sacó un zurdazo marca de la casa para abrir el partido. El Milan creía, pero el VAR anuló gol por fuera de juego posicional de Kalulu y, con él, las esperanzas de llegar a la final.



Lo intentó sin éxito el Milan, pero a falta de nueve minutos para el final se consumaría la goleada y la debacle para los 'rossoneri'. Vidal filtró para Brozovic hacia línea de fondo y el croata encontró a Gossens, especialista en la llegada, en boca de gol. Celebró el Inter, celebró San Siro, celebró Inzagui desde el banquillo y celebró el brasleño Adriano Leite, leyenda del club interista.



3-0, golpe sobre la mesa en Milán y sobre el 'Scudetto', que mira de reojo.