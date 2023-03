EFE

Con un gol del lateral Junior Hernández, el Deportes Tolima venció por 1-0 en Ibagué a Junior, con lo que se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en una de las llaves de equipos colombianos.



Más rápido de lo esperado los tolimenses lograron la ventaja a través de un potente zurdazo de Hernández, que dejó sin opción al meta uruguayo Sebastián Viera, quien vio caer su arco a los 7 minutos de un juego trabado y por momentos lento.

⏱️ ¡Terminó el partido! ¡Ganó @cdtolima y sigue en la Copa!



🇨🇴⚽️🇨🇴 El Vinotinto y Oro derrotó 1⃣-0⃣ a @JuniorClubSA y superó la Primera Fase.



🏆 Jugará la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/Ku38xKUhLT — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 10, 2023

Los dirigidos por Hernán Torres lograron borrar de la mente los malos resultados de la liga local y montaron una estrategia ganadora basados en Juan David Ríos, el venezolano Eduardo Sosa, el uruguayo Facundo Boné y Hernández.



Junior, por el contrario, vivía momentos de zozobra y no lograba sacar de ningún lado la sapiencia de Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca o Luis Sandoval.

El Vinotinto y Oro pudo aumentar la ventaja pero Viera salvó un remate del defensa Julián Quiñones, que cada vez que puede pasa al ataque.



Necesitado de mejorar el panorama el técnico Arturo Reyes envió al campo al venezolano "Luis 'Cariaco' González y a Didier Moreno, movimientos que no le dieron mayores resultados porque Deportes Tolima controlaba todos los intentos del adversario.



Junior tampoco pudo igualar a través de los cobros de tiro libre de Quintero, un especialista, que esta vez no atinó a meterla en el arco rival.



'Cariaco' González tuvo la más clara oportunidad para su equipo pero el arquero William Cuesta le cerró el arco con una buena atajada.

🟤🟡 ¡El gol de la clasificación de @cdtolima! Junior Hernández marcó el único tanto frente a #Junior para seguir en la CONMEBOL #Sudamericana 🇨🇴🔝#LaGranConquista pic.twitter.com/wF64L3axgq — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 10, 2023

La parte final fue dominada en muchos pasajes por Junior que, sin embargo, no pudo traducir en goles unas veces por las tapadas de Cuesta y otras porque sus delanteros no estuvieron certeros.



Entre intentos y lamentos a Junior se le acabó el tiempo y este resultado lo deja por fuera de la Copa Sudamericana y se ventila la salida del técnico Reyes que no ha logrado sincronizar el equipo que tiene luminarias pero que no han podido brillar en conjunto.



En la liga colombiana, el Tiburón es decimoquinto con seis unidades, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.