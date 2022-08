EFE

Sao Paulo avanzó este miércoles a semifinales de la Copa Sudamericana, en las que se medirá al también brasileño Atlético Goianiense, pese a perder por 2-1 en su visita al Ceará y gracias a su mayor acierto en la definición por penaltis, en los que se impuso por 3-4.



El conjunto tricolor de Sao Paulo ganó el partido de ida en casa por 1-0 y le bastaba un empate a domicilio en la vuelta para clasificar, pero terminó derrotado por Ceará, que, liderado por el colombiano Stiven Mendoza, por poco festejó una clasificación histórica.



La victoria por 2-1 no fue suficiente para los locales que tuvieron que definir la clasificación en los penaltis, en los que desperdiciaron tres cobros.



Por Sao Paulo anotaron sus penaltis Jonathan Calleri, Luciano, Diego y Patrick, pero Igor Vinicius estrelló el suyo en el travesaño e Igor Gomes lo desperdició.



Los penaltis del Ceará fueron acertados por Victor Luis, Matheus Peixoto y Erick pero Guilherme Castilho falló en el primer lanzamiento y Vina y Fernando Sobral en los dos últimos.



Tras un comienzo confuso y con empujones entre los jugadores, Stiven Mendoza dejó clara su intención de liderar la remontada del Ceará y a los 3 minutos consiguió deshacerse de sus marcadores en una bella jugada y lanzarle un balón a Vina dentro del área, pero el portero Felipe Alves lo interceptó a tiempo.



En los primeros minutos los locales presionaron constantemente para intentar abrir el marcador rápidamente pero el Sao Paulo consiguió dominar el centro de la cancha y neutralizar los ataques.



Una vez sofocada la presión del Ceará, el Sao Paulo comenzó a salir más ordenado y a crear jugadas de peligro principalmente con Miranda y con los argentinos Giuliano Galoppo y Jonathan Calleri.



En la primera jugada clara de gol, a los 20 minutos, Galoppo finalizó con la zurda pero sin puntería un contragolpe liderado por Igor Vinicius.



Pero el Ceará, que no desistía de presionar, comenzó a superar el control de los visitantes y a los 38 minutos Lima anotó un gol dentro del área tras recibir un pase de Vina, pero la anotación fue anulada por fuera de lugar.



Y esa reacción la coronó Stiven Mendoza a los 44 minutos al abrir el marcador con un cabezazo con el que remató una jugada iniciada por Richardson por la derecha, que le permitió al Ceará irse en ventaja al descanso.



El técnico del Sao Paulo, Rogerio Ceni, transformó totalmente su equipo con dos cambios al comienzo del segundo tiempo y le dio más poder ofensivo con la entrada de Rodrigo Néstor.



Pese a que Ceará no dejó de presionar, Rodrigo Néstor e Igor Vinicius comenzaron a juntarse más y a surtir de balones a Calleri.



Sao Paulo consiguió el empate a los 7 minutos del segundo tiempo precisamente en una jugada en que participaron estos tres jugadores y en la que Igor Vinicius finalizó tras asistencia de Calleri.



Pese al control del Sao Paulo, Ceará aprovechó un descuido y un error de Wellington para ponerse nuevamente en ventaja con un gol de Guilherme Castilho a los 63.



Con los dos equipos lanzados al ataque en un intento por evitar la definición por los penaltis, Sao Paulo tuvo oportunidades con Calleri, en una de las cuales su cabezazo fue atajado por Joao Ricardo.



Mendoza, principal fuente de peligro del Ceará, tuvo que ser sustituido faltando diez minutos para el final por una lesión.



En los últimos minutos Sao Paulo fue más ofensivo, pero Wellington e Igor Vinicius fallaron en las finalizaciones.