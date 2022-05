EFE

El Santos cedió este martes un empate 1-1 ante el argentino Banfield y por un hilo mantuvo el liderato del Grupo C de la Copa Sudamericana y avanzó a los octavos de final.



Los goles fueron convertidos por Marcos Leonardo, de penalti para los dueños de casa, y Nicolás Domingo, quien marcó el empate para el Banfield, que ya estaba eliminado y con nueve jugadores, durante casi todo el segundo tiempo, soportó la avalancha del equipo paulista que de refilón consiguió la clasificación.



En el otro partido del cierre del grupo, el Unión La Calera chileno derrotó en Viña del Mar por 3-2 al ecuatoriano Universidad Católica y terminó segundo con once puntos, los mismos que el Santos pero con menor saldo de goles, mientras que el conjunto de Quito se quedó con las mismas cinco unidades del Banfield.



Desde el inicio del partido los locales, dirigidos por el técnico argentino Fabián Bustos, salieron ansiosos por el gol y casi lo consiguen en el primer minuto por intermedio de Ricardo Goulart.



Después hubo un tanto anulado por fuera de lugar de Zanocelo, pero los visitantes, comandados por el entrenador Claudio Vivas, reaccionaron y Giuliano Galoppo y Franco Quinteros exigieron el portero Joao Paulo en sus primeras jugadas de ataque.



Cuando el Taladro comenzaba a equilibrar las acciones, Marcos Leonardo fue derribado dentro del área a los 33 minutos por el defensa Gregorio Tanco y el árbitro peruano Augusto Menéndez sancionó el penalti que el propio atacante ejecutó y convirtió en el minuto 35.



Antes del descanso, Goulart tuvo otra oportunidad de gol, que fue atajada por el portero visitante Enrique Bologna, de 40 años.



Pero fueron los argentinos, con un remate desde fuera del área de Domingo, los que marcaron el empate antes del final del primer tiempo.



En la etapa complementaria, Jesús Dátolo, a los 53 minutos, y Tanco, a los 60, recibieron la segunda tarjeta amarilla y salieron expulsados, dejando al equipo bonaerense con nueve jugadores.



El 'Peixe', con ventaja numérica, renovó su ofensiva con la entrada de los ecuatorianos Bryan Angulo y Jhojan Julio, pero la superioridad no fue suficiente para vulnerar la portería de Bologna, quien también fue ayudado por la suerte cuando Bruno Oliveira estrelló un remate en el horizontal.



El partido se disputó en el estadio Vila Belmiro ante 12.375 aficionados.