Con dos tantos del atacante Nicolás Sosa, el River Plate derrotó al Liverpool por 2-0 y avanzó en uno de los cruces de equipos uruguayos que tuvo la primera fase de la Copa Sudamericana.

Como era de esperarse, luego de tomar ventaja en los primeros 90 minutos de la serie, el local salió a jugar tranquilo y se preocupó más por la marca que por el ataque.

¡Terminó el partido! ¡Triunfo de River Plate para avanzar en la Copa!



El Darsenero le ganó 2-0 a Liverpool y selló la serie de la Primera Fase con un 3-0 global.



Jugará la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana.

Bien parados en el fondo, Maximiliano Pereira, Horacio Salaverry, Santiago Brunelli y Roque Ramírez se encargaron de frenar la embestida de su rival, que buscó igualar el global desde que el argentino Nicolás Lamolina marcó el inicio del partido.



Esta vez sin Thiago Vecino en el ataque y con Gonzalo Carneiro como referencia en el área, el Liverpool dejó de lado los centros y apostó por el juego rápido.



En la primera parte, el número 11 fue la figura del conjunto dirigido por Jorge Bava y quien más peligro le generó al portero Salvador Ichazo.



Alentado por un puñado de hinchas que llegó hasta el histórico estadio Centenario, el 'Negriazul' también se acercó con los disparos lejanos de Pablo González y con un remate de Gastón Martirena que se marchó afuera por poco.

River Plate eliminó a Liverpool en la Primera Fase y entró a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana





Logrando su misión, el River Plate no generó nada de peligro y solo apostó al talento de Gonzalo 'Chory' Castro para retener el balón lejos de su portería, mientras Sosa y Thiago Borbas no lograron nunca superar a una defensa adversaria que por momentos se adelantó varios metros.



Así, la primera parte se fue sin emociones.



En el comienzo del segundo tiempo, el River Plate se adelantó varios metros en el campo y generó su primera jugada de peligro por intermedio de Sosa, quien se perdió el primer gol por poco luego de sacar un potente disparo que golpeó la red del lado que no sube el marcador.



De esta forma, el 'Darsenero' seguía sin rematar ningún balón a portería, algo que logró por primera vez a los 64 minutos cuando se puso 1-0 arriba.

¡Los goles del Darsenero! Nicolás Sosa marcó un doblete para darle a River Plate la clasificación a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana

Borbas armó la jugada, Thiago Galletto sirvió el centro al área y Sosa quebró la resistencia del portero Sebastián Lentinelly con un potente golpe de cabeza que decretó el 1-0.



Un disparo que se estrelló contra el poste fue la respuesta del Liverpool, aunque hasta allí llegaron las intenciones de un equipo que comenzó a toda máquina y se desinfló con el gol encajado.



Sobre el final, de contragolpe, Sosa volvió a convertir y cerró la serie en favor de un River Plate que volvió a ganar, celebró y ya piensa en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.