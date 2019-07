EFE



La tercera semana de octavos de final de la Copa Sudamericana tendrá cinco partidos de ida, entre martes y jueves, en los que diez equipos buscarán dar el primer golpe para encaminarse a una ronda de cuartos en la que ya están tres equipos.



A continuación, seis datos del torneo.



1. ASÍ SE JUGARÁ ESTA JORNADA

El martes, el Zulia recibirá al Sporting Cristal en el estadio José 'Pachencho' Romero de Maracaibo.



El equipo maracucho quedó, con la eliminación del Caracas, como el único representante de Venezuela, igual que su rival, el único peruano en liza en el certamen.



Peñarol, uno de los dos uruguayos con vida en el torneo, y el brasileño Fluminense se medirán también el martes en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo.





El día 24 habrá un solo partido y será un duelo brasileño entre el Botafogo y el Atlético Mineiro en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.



La jornada terminará el jueves 25 con Corinthians-Wanderers en el Arena Corinthians de Sao Paulo y el choque entre el Independiente argentino y la Universidad Católica ecuatoriana en el estadio Libertadores de América.



2. TRES YA ESTÁN EN CUARTOS

De Bogotá, Quito y Buenos Aires salieron los tres primeros equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, estos son La Equidad, Independiente del Valle y Colón.



3. LA EQUIDAD ESPERA POR BOTAFOGO O MINEIRO

La Equidad, único sobreviviente del fútbol colombiano en la competición, apeó al boliviano Royal Pari, al que derrotó por 1-2 en la ida y por 2-1 en el choque de vuelta, y ahora aguarda por el ganador del duelo brasileño entre Botafogo y Atlético Mineiro.



El equipo bogotano se metió por primera vez a cuartos de final de la competición.



4. I DEL VALLE VA ANTE SU HOMÓNIMO O UN VIEJO CONOCIDO

El ecuatoriano Independiente del Valle, que sacó de la fiesta al venezolano Caracas, se las verá en la siguiente fase contra el vencedor de la serie entre el Independiente argentino y la Universidad Católica ecuatoriana, un viejo conocido de su país.



5. ZULIA O SPORTING, PRÓXIMO ESCOLLO DEL COLÓN

En choque de argentinos, el Colón de Santa Fe eliminó a Argentinos Juniors y se medirá con el ganador de la llave que conforman el Zulia venezolano y el Sporting Cristal peruano.



El Colón, que busca su primer título internacional, vino de menos a más al remar contra la corriente, pues se impuso por 0-1 de visitante e igualó la serie y forzó a la tanda de penaltis en la que salió airoso por 4-3.



6. UN GOLEADOR MUY ACECHADO

Al delantero brasileño Erik Lima (Botafogo), líder de la clasificación de goleadores del torneo con cuatro anotaciones, lo acechan once jugadores.



Con tres tantos cada uno lo escoltan Ethan González (La Equidad), Cristian Bernardi (Colón), Joao Pedro (Fluminense), Brayan Moya (Zulia), Christian Ortiz (Sporting Cristal), John Jairo Mosquera (Royal Pari), Michael Estrada (Macará), Cecilio Domínguez y Silvio Romero (Independiente) y Alejandro Cabeza y Cristian Dájome (Independiente del Valle).





Partidos de ida de los octavos de final:

martes

Zulia (VEN) vs. Sporting Cristal (PER) 3:50PM ET/12:50PM PT

📺 beIN SPORTS en Español

Peñarol (URU) vs. Fluminense (BRA) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 5

miércoles

Botafogo (BRA) vs. Atlético Mineiro (BRA) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 6

jueves

Corinthians (BRA) vs. Wanderers (URU) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 4

Independiente (ARG) vs. U Católica (ECU) 8:15PM ET/5:15PM PT

📺 beIN SPORTS Connect 5