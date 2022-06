EFE

Nacional de Montevideo dejó de lado los problemas que le causó la covid-19 en las últimas horas y venció por 2-0 al Club Atlético Unión de Argentina en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.



Sin cuatro de sus habituales titulares, quienes se perdieron el juego afectados por la covid, el entrenador, Pablo Repetto, debió hacer varios cambios en el once inicial del Tricolor.



Y cuando muchos fanáticos se preguntaban cómo funcionaría el nuevo once inicial, los futbolistas tardaron apenas 30 segundos en demostrarlo.



Luego de una buena jugada por la derecha, Alfonso Trezza sacó un potente disparo a portería que encendió las alarmas de Santiago Mele, quien respondió de gran manera.



Tres minutos después, el portero nada tuvo para hacer. Otra buena jugada por el sector derecho derivó en un pase a Franco Fagúndez, quien desde afuera del área convirtió el 1-0 con un remate que se metió contra el poste.



Pese a conseguir una rápida ventaja, Nacional no detuvo su marcha y a los 20 minutos consiguió el segundo tanto.



Luego de un tiro de esquina y de un despeje de la defensa rival, el lateral Leandro Lozano sacó un impresionante disparo sin dejar picar el balón y marcó un golazo.



Unión buscó el descuento y estuvo cerca por intermedio de Claudio Corvalán. Esta fue una de las pocas veces que se aproximó en la primera parte el once dirigido por Gustavo Munúa, quien este martes retornó al que fue su hogar por muchos años.



El exportero ganó cinco campeonatos locales con Nacional, equipo al que también dirigió en dos oportunidades.



En el segundo tiempo, Unión se adelantó en el campo y trató de incomodar desde el comienzo al portero Sergio Rochet, aunque sin éxito.



Sobre el final, el local pudo ampliar su ventaja en tres en un mano a mano en el que Juan Ignacio Ramírez y Matías Zunino perdieron ante Mele, quien mantuvo con vida a su equipo en la serie.



Sobre los 95 minutos, el árbitro marcó el final de un partido en el que el Nacional sacó una buena diferencia luego de vencer al Unión y también a los problemas que le causó la covid-19. El próximo martes los equipos jugarán la revancha en Argentina..