EFE

La Equidad se despidió de la Copa Sudamericana con un empate sin goles ante un equipo juvenil del Gremio, clasificado previamente a los octavos de final y que decidió mandar a este partido un grupo joven que dominó a su rival pero no fue contundente de cara al arco.



El partido se disputó en el estadio Bellavista de la ciudad ecuatoriana de Ambato, donde los colombianos fueron locales por la crisis social que vive su país, y fue válido por la última jornada del Grupo H del torneo continental.



El equipo bogotano, que terminó con nueve por las expulsiones en el segundo tiempo del delantero Omar Duarte y del defensor Andrés Correa, cerró así una floja presentación en el torneo continental, pues fue tercero de la zona con siete unidades, por detrás de los brasileños que clasificaron con 16 y de Lanús que acabó con 10.



Pese a que este partido no significaba nada para ninguno de los dos conjuntos, los jóvenes del 'Tricolor Gaúcho' salieron a luchar todos los balones ante un rival que trató de dominar al comienzo, liderado por el habilidoso Daniel Mantilla, pero que perdió pronto ese control.

⏱️¡Terminó el partido!



🇨🇴🇧🇷 @Equidadfutbol y @Gremio igualaron sin goles en la Fecha 6 de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/td34LAETgo — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 28, 2021

En ese contexto comenzó a figurar Guilherme Azevedo, un delantero de 20 años que tomó el toro por los cuernos y comenzó a hacer daño con sus movimientos sus remates, el primero de los cuales llegó al minuto 24 y pasó desviado de la portería de Sergio Román.



Aunque el partido no tuvo muchas llegadas, la picardía de los brasileños sacó de quicio a sus rivales y al minuto 51 fue expulsado Duarte por doble amonestación.



La más clara del encuentro fue para Gremio cuando Vini Paulista fue derribado en el área por un rival y en el cobro Azevedo sacó un fortísimo remate que hizo lucir a Román, que evitó la celebración del juvenil.



El dominio lo mantuvieron los brasileños y creció cuando Correa agredió a Azevedo, el mejor del conjunto brasileño, y fue expulsado.



Sin embargo, el 'Tricolor Gaúcho' no tradujo ese dominio en oportunidades ni goles, por lo que no pudo terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta.