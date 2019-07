EFE

El club colombiano La Equidad se clasificó por primera vez a cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer este martes por 2-1 al Royal Pari boliviano en el partido de vuelta de la fase de octavos.



El marcador global fue de 4-2 favorable al conjunto bogotano, que ganó la ida por 1-2 la semana pasada.



Este martes, La Equidad dio vuelta al marcador y lo consiguió con tantos del defensa central Jeíder Riquett y del delantero Ethan González, que anotó los dos goles del triunfo en el duelo de ida.



Entre tanto, la anotación del cuadro boliviano la consiguió a los 16 minutos del primer tiempo el delantero colombiano John Jairo Mosquera.





El cuadro bogotano se hizo del dominio del balón desde los primeros minutos y comenzó a atacar por el costado derecho, por donde hizo daño con el lateral Jhan Cuero y el extremo panameño Jesús González, ante una floja marca de Juan Carlos Zampiery.



Por allí tuvo las oportunidades más claras para abrir el marcador, una de las cuales la generó al minuto 8 cuando el panameño González envió un centro difícil que despejó el portero Jorge Araúz y cuyo rebote cazó Armando Vargas, quien no pudo definir y perdió el balón con un defensor.



No obstante, los bolivianos abrieron el marcador en el minuto 16 cuando el centrocampista Omar Siles envió un centro a media altura que recibió en el área Mosquera, quien se deshizo del central Riquett, que se resbaló, y sacó un derechazo con el que venció la resistencia de Diego Novoa.



Tras la anotación de los visitantes, el partido cayó y ambos equipos les costó generar oportunidades, pues las dos defensas se cerraron y no hubo mucha creatividad en ataque.



La Equidad mantuvo el dominio, pero no consiguió desordenar la defensa rival, mientras que el Royal trató de contraatacar, especialmente por el costado izquierdo, sin mucho éxito.

SEGUIMOS FIRMES EN NUESTRO CAMINO POR LA @Sudamericana

La asistencia hoy en el estadio el Campin fue de 1.124 espectadores



Esperamos nuestro rival de la llave entre @Botafogo y @Atletico #VamosEquidad pic.twitter.com/dqdHRKpX6C — CDLaEquidadSegurosSA (@Equidadfutbol) July 17, 2019





En la etapa complementaria, el partido se mantuvo reñido y los bolivianos, que necesitaban anotar otro gol para conseguir, tuvieron muchas dificultades para romper la defensa colombiana, que lució ordenada y sufrió poco.



Los bogotanos igualaron el encuentro en el minuto 77 en un tiro de esquina que cobró Stalin Motta, que ingresó en el segundo tiempo, y que el arquero despejó mal en el área para que Riquett aprovechara para meter un remate oportuno.



Enseguida, los bolivianos intentaron llegar a la portería de Diego Novoa, pero en un contragolpe los colombianos consiguieron el 2-1.



No obstante, la celebración de la anotación quedó en suspenso mientras el árbitro venezolano acudía al VAR por un supuesto fuera de lugar.



Tras validar el gol, los jugadores del conjunto local celebraron el tanto que surgió de una buena jugada colectiva entre el panameño González y Neider Barona, que envió un centro rastrero al 85 que le llegó a Ethan González, quien así anotó su tercer tanto del torneo.



En cuartos de final, La Equidad se enfrentará al vencedor de la llave entre los brasileños Atlético Mineiro y Botafogo