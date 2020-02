Blooming FC vs. Emelec

5PM ET/2PM PT

beIN SPORTS en Español



El entrenador chileno Miguel Ponce del Blooming boliviano está ante el reto de cambiar su racha y lograr una victoria ante un reforzado Emelec de Ecuador, al mando del español Ismael Rescalvo, en la primera fase de la Copa Sudamericana.



Los técnicos y sus equipos comenzarán su participación en esta competición en un encuentro que se jugará este jueves en el estadio Ramón Aguilera Costas en la ciudad boliviana de Santa Cruz.

El Blooming llega a este partido tras perder 3-0 ante el Wilstermann de Cochabamba, actual campeón del torneo local boliviano, acumula cuatro puntos y está en el décimo puesto de catorce con solo una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro jornadas del torneo local.

Ponce manifestó que el cuadro de Santa Cruz enmendará los errores de los anteriores partidos para poder pasar a una segunda fase en la competición internacional.



El entrenador chileno calificó a Emelec como un “tremendo equipo” que llegará al país para “proponer”, por lo que la academia cruceña tiene “la obligación de mejorar” para estar a la altura.

Para este partido Ponce podrá contar con el arquero Rubén Cordano, el defensor José María Carrasco, Alexis Arano y Robert Cueto, que volvieron al país tras el Preolímpico sub-23, pero no podrá jugar el uruguayo Cristian Latorre por una lesión en la rodilla.





En tanto, el Emelec realizó su pretemporada en Europa al enfrentarse en dos amistosos en España ante Sétif de Argelia y al CFR CLUJ de Rumanía y otro en Guayaquil en la denominada “explosión Azul” ante Portoviejo, en el que ganó 2-0.



El cuadro de Ecuador viajó hacia Bolivia este pasado martes con un equipo fortalecido que tiene ganas de llegar lejos en este certamen, con jugadores como el centrocampista colombiano Alexis Zapata, los uruguayos Sebastián Rodríguez y Facundo Barceló, y el defensor argentino Anibal Leguizamón.



El Emelec no podrá contar para este encuentro con el defensor argentino Leandro Vega por una suspensión, ni con el argentino naturalizado ecuatoriano Esteban Dreer, que no fue ratificado por los directivos del club.



Rescalvo señaló que el equipo tuvo una pretemporada exigente, ya que pretenden ser protagonistas en este certamen internacional en el que su mejor actuación fue en 2014 cuando alcanzaron los cuartos de final.





Unión de Santa Fe vs. Atlético Mineiro

7PM ET/4PM PT

beIN SPORTS en Español



El Atlético Mineiro brasileño viajó a Argentina sin el ecuatoriano Juan Cazares, ni el portero Matheus, pero insistirá en el ataque con Marquinhos, en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana que jugará ante el Unión argentino el jueves en la ciudad de Santa Fe.

El equipo de Belo Horizonte llegó en la madrugada de este martes a Rosario, ciudad donde tiene previsto dos entrenamientos antes de partir hacia Santa Fe para enfrentar al Unión.



Los dirigidos por el técnico venezolano Rafael Dudamel no contarán con el mediocampista Cazares para el partido del jueves. Después de frustradas negociaciones para transferirlo al club árabe Al-Ain, el ecuatoriano fue reincorporado al equipo mineiro, pero no participará en el partido por problemas físicos.



Matheus, el portero titular del club albinegro, y el lateral Guga tampoco estarán en el encuentro con los argentinos ya que están concentrados con la selección brasileña que actualmente se encuentra en Colombia disputando el Preolímpico Sudamericano.





Otros ausentes serán el defensa Iago Maidana, el delantero Felipe y los centrocampistas Guilherme Castilho y Rómulo Otero, este último, en la fase final de recuperación de una lesión.

Así las cosas, la probable alineación del Atlético Mineiro puede ser la formada por Michael; Patric, Igor Rabello, Réver, Fabio Santos; Adriano, Jair, Dylan Borrero, Guilherme Arana; Marquinhos y Franco Di Santo.



El Atlético Mineiro llegó hasta las semifinales de la Copa Sudamericana en 2019, pero fue eliminado por el Colón argentino por penales en el Estadio Mineirao.





Millonarios vs. Always Ready

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN SPORTS Connect 5



El costarricense José Ortiz y el argentino Javier Sanguinetti protagonizarán el duelo de goleadores entre el Millonarios y el Always Ready, que se enfrentarán el jueves en el estadio El Campín de Bogotá en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana.



El internacional tico, de 27 años y quien ya anotó su primer tanto en el Torneo Apertura, encabezará el ataque del equipo colombiano, que buscará ante el club boliviano su primer triunfo de 2020 tras un flojo arranque con dos empates y una derrota en liga.



Los capitalinos disputarán el torneo continental tras dos años de ausencia, una experiencia en la que el técnico Alberto Gamero espera demostrar que tiene “un equipo maduro, competitivo”, que cada vez que entra a la cancha intenta jugar bien.

Por tal motivo, Millonarios FC solicita respetuosamente al señor @FarydMondragon rectifique públicamente esta información y los calificativos ofensivos hacia nuestra institución. #GraciasFaryd (4/4) — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 5, 2020



“El punto que más tenemos que mejorar hoy en día es la definición, no la elaboración”, reflexionó el estratega, que contará para este partido con otras figuras como el portero venezolano Wuilker Fariñez, el delantero Ayron del Valle y el central costarricense Juan Pablo Vargas.



Encabezados por Sanguinetti, quien lleva ya tres goles en la liga boliviana y ha jugado en equipos colombianos como Chicó y Jaguares, el equipo paceño ya está en Bogotá preparándose bajo el liderazgo de Eduardo Villegas, exseleccionador de la Verde.



“Es un partido importante, será un juego duro. Venimos trabajando, es un rival que ataca mucho, por lo que hay que ser inteligentes y tratar de concretar las situaciones”, dijo a periodistas el delantero argentino Marcos Ovejero.



La principal baja de la ‘Banda Roja’ será la del brasileño Rafael Silva, quien sufrió un desgarro que lo sacó del partido, pero sí estarán jugadores como el portero Carlos Lampe, el centrocampista Víctor Melgar y el central argentino Marcos Barrera, claves en el triunfo 4-1 sobre The Strongest el fin de semana pasado.