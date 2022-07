EFE

Internacional firmó este martes una remontada heroica ante un Colo Colo chileno que se deshizo por completo en Porto Alegre y vio como el conjunto brasileño le endosaba un 4-1 para poner rumbo a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Aupado por una afición colorada que nunca paró de rugir en el Beira-Rio, el equipo de Mano Menezes levantó una eliminatoria casi imposible que se puso 3-0 en contra y ahora se citará con el Melgar peruano o el Deportivo Cali colombiano en la próxima ronda.



Los caciques, que venían con la tranquilidad del 2-0 conseguido en el partido de ida, vieron abrirse las puertas del cielo de Porto Alegre cuando Gabriel Costa transformó un penalti en el minuto 15, tras una salida imprudente del portero Daniel.



Pero Inter le dio la vuelta al marcador en los minutos 30 y 33, con Alan Patrick, que luego se marcharía lesionado, y Edenílson. Alemao y Pedro Henrique sentenciaron al líder del Campeonato Chileno en la segunda mitad para éxtasis del Beira-Rio.



El cuadro de Gustavo Quinteros no tuvo capacidad de reacción y se marcha humillado. Y eso que, casi sin quererlo, se encontró con un penalti en su primera llegada de peligro al área de Daniel.



La pena máxima fue fruto de la temeridad del arquero brasileño y la picardía de Lucero. Todo empezó con una arrancada de Pablo Solari, que filtró un pase al área desviado por Moisés.



Lucero tuvo fe, corrió a por esa pelota y fue atropellado por Daniel. La zaga del Inter, no conforme, protestó con insistencia la decisión del argentino Darío Humberto Herrera.



El penalti puso todavía más cuesta arriba la eliminatoria para los brasileños, que ahora necesitaban tres goles para forzar la tanda de penaltis y cuatro para pasar directos.



Pese a ello, lo siguieron intentando, especialmente por el flanco derecho, desde donde le llegó un servicio al uruguayo Carlos de Pena que no supo convertir ante Brayan Cortés.



En las gradas seguía la fiesta. Ese apoyo incondicional fue clave para que el Inter remontara en un abrir y cerrar de ojos. En tres minutos, el cuadro de Porto Alegre dio la vuelta al marcador.



Primero con Alan Patrick, que recogió una pelota dividida que luchó con brío Pedro Henrique; y después con Edenílson, que pescó en el área un rechace de los caciques.



El Inter se ponía a un gol de igualar la eliminatoria. Colo Colo perdió la confianza por completo. La presión ya no funcionaba como al principio y los titubeos en defensa se multiplicaban.



La segunda mitad siguió la misma tónica. Taison, que había salido poco antes del descanso, le dio un aire más vertical al equipo de Mano Menezes. En el lado chileno, Falcon achicaba agua como podía para evitar un naufragio que se acercaría con el gol de Alemao.



El delantero brasileño fue el más listo de la clase al rematar en el primer palo un centro manso de Edenílson a la salida de un córner.



Corría el minuto 61 y la tanda de penaltis estaba asegurada para desgracia del cuadro de Quinteros, que bajaría definitivamente los brazos con el cuarto y definitivo golpe del Inter.



La puntilla la puso Pedro Henrique en el minuto 75, al finalizar una galopada por el flanco derecho. Un gol cargado de suspense que el VAR tardó en confirmar un mundo por un posible fuera de juego que no existió. Victoria épica para el Inter.