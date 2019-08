EFE

El Atlético Mineiro derrotó por 2-0 al Botafogo en el clásico brasileño por los octavos de final de la Copa Sudamericana y con el 3-0 global se clasificó a la próxima fase del torneo continental.

El 'Galo' (gallo) sacó provecho de la ventaja en el partido de ida, cuando superó por 0-1 al Botafogo en Río de Janeiro, y con el triunfo de este miércoles, gracias a un gol de penalti de Fabio Santos y otro de Vinicius Goes, rubricó su paso a los cuartos de final en los que jugará contra el colombiano La Equidad.



El partido comenzó tenso y en los primeros tres minutos ya habían recibido tarjeta amarilla el local Vinicius Goes y el visitante Luiz Fernando, quien tuvo la primera oportunidad para el Botafogo abrir el marcador a los catorce minutos.

Desde el punto penal, @Atletico aumenta la ventaja que consiguió en Rio de Janeiro 2️⃣-0️⃣ ante el @Botafogo #Sudamericana pic.twitter.com/DOEtfKVQR2 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) August 1, 2019

Después fue Cícero el que aproximó al equipo carioca y exigió una defensa del portero local Cleiton, quien a los 21 años viene ocupando la plaza del lesionado y veterano Víctor.



Los anfitriones respondieron con una jugada de Vinicius Goes que terminó en los pies del colombiano Yimmi Chará y el atacante, con un potente disparo, puso en peligro la portería visitante defendida por el paraguayo Roberto 'Gatito' Fernández.

Luego, también con la media distancia, el venezolano Rómulo Otero intentó abrir el marcador para el Atlético Mineiro.



En un juego de igual a igual, el Botafogo arremetió y después de un entrevero en el área Rodrigo Pimpao puso de nuevo a trabajar al joven Cleiton.



Pero el local respondió casi de inmediato con jugadas de peligro de Chará, Otero y Patric, que nuevamente fueron atajadas por Fernández.



Antes de finalizar el primer tiempo, en un partido abierto y parejo, Otero insistió de nuevo para los de Belo Horizonte y Cícero, una vez más, acercó a los de Río de Janeiro para el gol.



Sin embargo, la jugada más clara se presentó para los visitantes a los 43 minutos, en un tiro libre de Marcinho que se estrelló en el horizontal.



A los 59 minutos, Otero estuvo a punto de abrir el marcador, pero Fernández evitó de nuevo que su portería fuese vulnerada.



Los experimentados Elías y Ricardo Oliveira también exigieron al portero paraguayo. En otra jugada de peligro, iniciada por Chará, Vinicius Goes desperdició una clara oportunidad y su remate salió ligeramente desviado cuando Fernández ya estaba vencido.



Con el pasar de los minutos, el Mineiro se adueñó y tuvo las mejores opciones, pero en sus pocos contragolpes el Botafogo también inquietó y tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un cabezazo de Alex Santana.



En el minuto 73, Jair fue derribado en el área y el árbitro Wilton Sampaio no dudó para decretar el penalti que fue convertido a los 76 minutos por el experimentado lateral Fabio Santos.



En los minutos finales, los locales pudieron ampliar con Ricardo Oliveira, que tuvo dos jugadas de gol que le permitieron a Fernández lucirse.



El chileno Leonardo Valencia, que había recién ingresado, estuvo a punto de empatar para el Botafogo, pero el Mineiro que no renunció al ataque a pesar de la ventaja y la clasificación en el bolsillo aumentó a los 85 minutos en un remate de Oliveira que Fernández defendió, pero sobró para Vinicius Goes anotar el 2-0.