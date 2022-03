EFE

El Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció este miércoles por 2-1 al América de Cali en el partido de ida de uno de los duelos colombianos de la primera fase de la Copa Sudamericana, en el que el Poderoso pudo llevarse una mayor ventaja de no ser por un penalti que atajó el venezolano Joel Graterol.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Los locales se llevaron el primer round con anotaciones del extremo Vladimir Hernández, que también provocó el penalti, y del central Andrés Cadavid, mientras que Adrián Ramos anotó el 1-1 parcial en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.



Los anfitriones trataron de tomar el control del partido desde los primeros minutos y crearon la primera oportunidad al minuto 8 en una jugada por la derecha del lateral Juan Guillermo Arboleda, que mandó un centro que cabeceó el extremo Jean Pineda y pasó por encima de la portería de Graterol.



Sin embargo, la visita respondió rápido con un remate de larga distancia de Larry Vásquez que fue despejado por el guardameta Andrés Mosquera con un guantazo.



El DIM, sin embargo, retomó el control y empezó a someter a un equipo que lució desordenado e hizo llegar muy poco el balón a Iago Falque y Ramos.





Así el Poderoso creó varias oportunidades hasta que en el cierre de la etapa inicial Hernández cazó un rebote en el borde del área tras un centro de un compañero suyo y, con un zurdazo, venció la resistencia de Graterol, que a pesar de estirarse no pudo sacar el balón del fondo de la red al minuto 46.



Para el segundo tiempo, Juan Carlos Osorio movió el banquillo y envió a la cancha al centrocampista Juan Camilo Portilla y al extremo Joider Micolta.



Los cambios le funcionaron y precisamente Micolta, que hizo una pared con Falque por el costado derecho, mandó un centro rastrero para Ramos, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red e igualó el marcador apenas dos minutos después de haber salido de los vestuarios.



No obstante, la alegría duró muy poco porque al minuto 56 el central Andrés Felipe Cadavid, en un tiro libre, sacó un remate fortísimo que se coló entre una barrera mal parada y sorprendió a Graterol, que pese al esfuerzo no pudo evitar el gol.



Los Diablos Rojos se cayeron tras la anotación -y luego de las salidas de Falque y Ramos- algo que trató de aprovechar el Poderoso bajo el liderazgo de Hernández, pero que no consiguió hacerlo.



Precisamente Hernández fue derribado en el área al minuto 76 y un minuto después su compañero Luciano Pons cobró un penalti que atajó Graterol, lo que dejó vivos a los americanos de cara al partido de vuelta que se disputará en Cali el próximo miércoles.