EFE

El Corinthians venció este jueves por 2-0 al Wanderers y dejó casi sentenciado su pase para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque tendrá que rematar la faena la próxima semana en Montevideo en el partido de vuelta.



El equipo brasileño se llevó la victoria ante su público, en el Arena Corinthians de Sao Paulo, gracias a los tantos de Clayson en el minuto 20, tras una buena jugada colectiva, y de Pedrinho en el 86 por medio de un disparo desde fuera del área.



La movilidad y el esfuerzo del delantero Vagner Love también fueron claves en el triunfo de los de casa, pese a su falta de puntería esta noche.





Wanderers se amilanó en la primera mitad, mostrándose incapaz de pasar del mediocampo, y dio un paso al frente en la segunda, a la postre insuficiente para conseguir el empate.



El partido de vuelta será el 1 de agosto en el estadio Gran Parque Central de Montevideo. El vencedor se enfrentará en los cuartos de final a Peñarol o Fluminense.



Desde el inició se notó que la Copa Sudamericana es la última carta de la temporada que le queda al Corinthians, eliminado de la Copa do Brasil y a una enorme distancia del liderato en la liga.



El conjunto paulista saltó al césped con la idea de resolver la eliminatoria ante su público, aunque enfrente tenía a un equipo rocoso y bien ordenado.



El equipo bohemio afrontaba el duelo habiendo encajado un solo gol después de superar en las dos rondas precedentes al Sport Huancayo peruano y al Atlético Cerro, también de Uruguay.



Pero esta vez su defensa no fue tan eficiente. La consigna de los dirigidos por Fabio Carille era clara: posesión con extrema movilidad para desubicar a los zagueros uruguayos.

Vagner Love probó portería en el minuto 2 con un disparo fuerte desde el área grande que se marchó fuera.



El veterano delantero de 35 años desaprovechó otra oportunidad clarísima, también dentro del área, en una buena jugada con Sornoza.



A la tercera, decidió ser generoso y, tras recibir un magistral pase al hueco de Pedrinho, dio un pase para atrás, donde esperaba Clayson, quien, completamente solo, controló y disparó para el fondo de la red.



Con el marcador a favor, Corinthians buscó el segundo, el gol de la tranquilidad, pero no encontró el camino. Junior Urso pecó de egoísta al desperdiciar un pase limpio para Vagner Love en la frontal del área y preferir chutar manso a los guantes de Ignacio De Arruabarrena.



La mejor ocasión de los visitantes estuvo en las botas de otro Ignacio, pero de apellido González, por medio de un misil desde fuera del área que se fue rozando la cruceta de la portería de Cássio. Albarracín también intentó lanzar a su equipo al ataque, aunque sin éxito.



En la reanudación el viento cambió de dirección. Corinthians bajó de revoluciones y Wanderers creció con una presión más intensa.



El objetivo de Carille, sentenciar al contragolpe. En una de esas, Vagner Love volvió a errar en otro disparo demasiado alto. No era su día de cara a portería.



Los brasileños empezaron a relajarse, a fallar pases fáciles, algo que aprovechó Ignacio González para comenzar a crear, si bien faltó una referencia arriba.



A Carille no le gustó lo que estaba viendo y dio minutos a Mateus Vital, en lugar del ecuatoriano Júnior Sornoza, bastante desdibujado.



Christhian Bravo obligó a Cássio a hacer una estirada milagrosa a diez minutos para el final, pero fue el Corinthians el que sentenció el encuentro por medio de Pedrinho, a quien vigilan bien de cerca varios equipos europeos.