EFE

La primera fase de la Copa Sudamericana 2020 arrancará el 4 de febrero con cuatro partidos que se disputarán en Argentina, Bolivia, Brasil y Chile entre equipos de estos países, según el calendario de la primera fase anunciado por la Conmebol.



Así, en la ciudad de Buenos Aires, el Vélez Sarsfied recibirá al Aucas de Ecuador, mientras que en la ciudad chilena de Coquimbo el Coquimbo Unido oficiará de local ante el Aragua de Venezuela.



También ese día, el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro será el escenario donde el Fluminense se medirá con Unión La Calera de Chile.

Una jornada inaugural que se cerrará en una ciudad aún no definida de Bolivia, entre el primer representante de ese país ante el Melgar de Perú.



Los cuatro participantes bolivianos de la fase inicial se conocerán el 29 de diciembre, por lo que fueron identificados por números (del 1 al 4) en la programación realizada el pasado martes en la sede de la Conmebol, en el Gran Asunción.



La primera fase comprende un total de 44 encuentros y se cerrará el 27 de febrero.



- Calendario de partidos de la primera fase:



- Ida:



4 de Febrero



Buenos Aires: Vélez Sarsfield (ARG)-Aucas (ECU)



Coquimbo: Coquimbo (CHI)-Aragua (VEN)



Bolivia: Bolivia 1-Melgar (PER)



Río de Janeiro: Fluminense (BRA)-Unión La Calera (CHI)



5 de Febrero



Puerto Ordaz: Mineros (VEN)-Sportivo Luqueño (PAR)



Montevideo: Fénix (URU)-El Nacional (ECU)



Medellín: Atl. Nacional (COL)-Huracán (ARG)



Río de Janeiro: Vasco da Gama (BRA)-Bolivia 4



Bolivia: Bolivia: Bolivia 2-Emelec (ECU)



Bogotá: Millonarios (COL)-Bolivia 3



Santa Fe: Unión (ARG)-Atl. Mineiro (BRA)



11 de Febrero



Cali: Deportivo Cali (COL)-River Plate (PAR)



Piura: Atl. Grau (PER)-River Plate (URU)



Buenos Aires: Argentinos Juniors (ARG)-Sport Huancayo (PER)



Asunción: Sol de América-Goiás (BRA)



Talcahuano: Huachipato (CHI)-Deportivo Pasto (COL)



Lanús: Lanús (ARG)-Universidad Católica (ECU)



Barinas: Llaneros (VEN)-Liverpool (URU)



Salvador: Bahía (BRA)-Nacional (PAR)



13 de Febrero



Barinas: Zamora (VEN)-Plaza Colonia (URU)



Buenos Aires: Independiente (ARG)-Fortaleza (BRA)



Cusco: Real Garcilaso (PER)-Audax Italiano (CHI)



- Vuelta:



18 de Febrero



Arequipa: Melgar (PER)-Bolivia 1



La Calera: Unión La Calera (CHI)-Fluminense (BRA)



Quito: Aucas (ECU)-Vélez Sarsfield (ARG)



Maracay: Aragua (VEN)-Coquimbo (CHI)



Asunción: Sportivo Luqueño (PAR)-Mineros (VEN)



19 de Febrero



Buenos Aires: Huracán (ARG)-Atl. Nacional (COL)



Quito: El Nacional (ECU)-Fénix (URU)



Bolivia: Bolivia 4-Vasco da Gama (BRA)



20 de Febrero



Bolivia: Bolivia 3-Millonarios (COL)



Guayaquil: Emelec (ECU)-Bolivia 2



Belo Horizonte: Atl. Mineiro (BRA)-Unión (ARG)



25 de Febrero



Montevideo: River Plate (ARG)-Atl. Grau (PER)



Goiánia: Goiás (BRA)-Sol de América



Huancayo: Sport Huancayo (PER)-Argentinos Juniors (ARG)



Asunción: River Plate (PAR)-Deportivo Cali (COL)



26 de Febrero



Asunción: Nacional (PAY)-Bahía (BRA)



Montevideo: Liverpool (URU)-Llaneros (VEN)



Pasto: Deportivo Pasto (COL)-Huachipato (CHI)



Quito: Universidad Católica (ECU)- Lanus (ARG)



Colonia: Plaza Colonia (URU)-Zamora (VEN)



27 de Febrero



Fortaleza: Fortaleza (BRA)-Independiente (ARG)



Santiago: Audax Italiano (CHI)-Real Garcilaso (PER).