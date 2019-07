EFE

Colón y Argentinos Juniors, que en este mercado de pases tuvieron importantes cambios en sus plantillas, se enfrentarán en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana con varios debutantes en las alineaciones titulares.



El fichaje más importante lo hizo Argentinos Juniors, que incorporó al delantero Santiago Silva, el uruguayo con más goles en la historia del fútbol argentino.

#AAAJ Los 19 jugadores citados por Diego Dabove para el encuentro ante Colón. Este jueves a las 21.30 hs en el Estadio Brigadier General Estanislao López. pic.twitter.com/O4yEjiz8Ac — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) July 10, 2019

El 'Tanque' será titular pese a que no lleva ni dos semanas en el equipo.



Su compañero en el ataque será otro debutante, Victorio Ramis, que viene de jugar en Godoy Cruz de Mendoza.



El 'Bicho' también incorporó a Nicolás Silva (ex Banfield) y Diego Sosa (ex Godoy Cruz), pero ellos no pudieron ser inscritos para la Sudamericana.



Argentinos Juniors sufrió también la partida de Leonardo Pisculichi, Gastón Machín, Alexis Mac Allister y Gastón Bojanich.



Además, el lateral izquierdo Elías Gómez no podrá jugar por una suspensión.



En Colón serán titulares el defensa Lucas Acevedo, proveniente de San Martín de Tucumán, y Rodrigo Aliendro, excentrocampista de Atlético Tucumán.



Ambos son recientes fichajes del club y tendrán la responsabilidad de hacer que los hinchas no extrañen a Gustavo Toledo, Adrián Bastía y Franco Zucculini, que se marcharon.



Argentinos llegó a esta instancia al dejar en el camino al Estudiantes de Mérida venezolano (2-0 y 0-1) y al Deportes Tolima colombiano (1-0 y 0-0).



Colón, por su parte, eliminó al Deportivo Municipal peruano (3-0 y 2-0) y al River Plate uruguayo (3-1 y 0-0).



Este partido marcará el regreso a la actividad de los equipos argentinos tras la finalización de la Copa de la Superliga Argentina y la Copa América de Brasil 2019.



El equipo santafesino intentará mantener en la segunda parte del año el nivel mostrado en la primera mitad, que lo llevó hasta los octavos de esta Sudamericana y lo clasificó para la edición de 2020.



En tanto, el 'Bicho' intentará parecerse el equipo que llegó a las semifinales de la última Copa de la Superliga Argentina y no al que terminó último en la Superliga con solo 22 puntos de 75 posibles.



Argentinos Juniors jugó un amistoso ante Arsenal el sábado pasado para llegar con ritmo al encuentro de este jueves.



Los dirigidos por Diego Dabove ganaron por 1-0 con un gol de Gabriel Hauche, una de las figuras del equipo.



El partido de este jueves será en el estadio de Colón, la vuelta se jugará en el Diego Armando Maradona el 18 de julio y el vencedor se medirá en la próxima instancia con el Zulia venezolano o el Sporting Cristal peruano.