EFE

Ceará mantuvo su paso imparable en la Copa Sudamericana al vencer por 1-2 al The Strongest en La Paz, en el partido de ida de octavos de final del certamen.



Los goles de Erick en el minuto 76 y de Zé Roberto en el 93 dieron el triunfo a los brasileños, que dieron la vuelta al 1-0 con que venía ganando The Strongest desde el minuto 5 del encuentro, con la anotación del argentino Luciano Ursino.



El encuentro se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz y la vuelta se disputará en Fortaleza el próximo 6 de julio.



Los 'atigrados' abrieron el marcador en el minuto 5, mediante un tiro de esquina y una asistencia de Adrián Jusino para Ursino, que anotó con un disparo con la derecha.



El plantel aurinegro tuvo otros intentos en busca del segundo, con Fernando Saucedo, Jusino y el argentino Bautista Cascini entre los más aplicados.



Por su parte, Ceará pudo igualar en el minuto 32, pero la jugada fue anulada por posición adelantada del defensor Messias.



Antes de finalizar la primera mitad, The Strongest tuvo dos oportunidades más para ampliar la ventaja, una de ellas fue un remate de Jusino en el primer minuto de adición que salió desviado.



El segundo fue otro disparo de Henry Vaca que el meta brasileño Vinícius Machado desvió y con esa jugada se fueron al descanso.



Los dirigidos por Marquinhos Santos, que estuvieron lentos y mayormente pasivos en la primera mitad, mostraron un juego un tanto más ofensivo en el segundo tiempo.



Tras incesantes ataques de los 'atigrados', el Ceará tuvo un avance peligroso en el minuto 70, pero Jusino pudo frenar al recién ingresado Zé Roberto.



El empate se dio en un contragolpe en el minuto 76, con un pase de Geovane para Erick, que halló descolocado al arquero boliviano Guillermo Viscarra.



Cuando parecía que el marcador ya estaba cerrado, Zé Roberto sorprendió a Viscarra y a la defensa local tras recibir un pase de Nino Paraíba, anotando el segundo en el tercer minuto de adición del segundo tiempo.



The Strongest estuvo bajo la conducción interina del argentino Gastón Ramondino porque su compatriota Cristian Díaz, el técnico titular de los 'atigrados', está con licencia para atender un problema familiar.