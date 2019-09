EFE

El Atlético Mineiro brasileño confía en que el regreso a la formación titular del medio Jair le permita remontar la derrota por 2-1 sufrida la semana pasada ante el Colón argentino en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana y quedarse con el cupo para disputar el título.



El conjunto brasileño puede avanzar a la final con una victoria en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por la mínima o por más de dos goles de diferencia en caso de que los argentinos anoten.

🔥El Pulga Rodríguez de @ColonOficial es el jugador que participó en más anotaciones en la #Sudamericana. En 8⃣ partidos jugados lleva:

3⃣ Goles

4⃣ Asistencias



📅El jueves visita a @Atletico por el partido de vuelta de la semifinal. pic.twitter.com/nPdTANGB4F — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 24, 2019

El regreso del volante Jair, tras una lesión en el muslo que lo mantuvo alejado de las canchas, y del defensa Iago Maidana, que también fue liberado por el departamento médico, permitirán al técnico del conjunto mineiro, Rodrigo Santana, reforzar su mediocampo como estrategia para vencer a los argentinos en el partido de vuelta de la semifinal del torneo.



Jair y Maidana, que reemplazará a Igor Rabello en el partido contra el Colón, entrenaron en la tarde del martes en Belo Horizonte.



Los delanteros Luis Rodríguez y el colombiano Wilson Morelo fueron los autores de los dos goles del Colón en el partido de ida y ambos están confirmados para el encuentro en Belo Horizonte el jueves.

⚽️🎉¡Fuerte localía! @Atletico perdió un solo partido de los 13 disputados como local ante equipos de

Argentina en competencias de CONMEBOL.



📅El jueves recibe a @ColonOficial por el partido de vuelta de la semifinal de la #Sudamericana ¿quién pasará? ¿🇧🇷 o 🇦🇷? pic.twitter.com/8ManwqhIUM — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 24, 2019

Ambos consiguieron remontar un partido en que el Atlético Mineiro se adelantó gracias al gol marcado por el colombiano Yimmy Chará, igualmente confirmado.



No obstante los ánimos de la afición están por los suelos luego de la derrota que el equipo mineiro sufrió frente al Avaí el lunes por el Campeonato Brasileño.



El Atlético Mineiro, décimo con 27 puntos, perdió por 0-1 ante el Avaí, penúltimo con 16.



Por eso Santana, quien calificó el encuentro con el Colón como "el juego de nuestra vida", pidió el apoyo de la afición a pesar de los flojos resultados de su equipo en los últimos juegos.



"Entendemos al aficionado, lo lamentamos, sabemos que el fanático está molesto, como lo estamos nosotros, no dormimos, pero el jueves es el juego de nuestra vida. Necesitamos mucho de la hinchada el jueves para volver al camino de la victorias y clasificar", aseguró el técnico a la prensa tras el entrenamiento del martes.



No ocurre lo mismo con los dirigidos por el técnico Pablo Lavallén, donde ronda la confianza luego de derrotar a los brasileños.



Tras vencer en casa, el equipo argentino, que ya realizó su primer entrenamiento este miércoles en Belo Horizonte, jugará con la misma titular con la que enfrentó al club mineiro en la ciudad de Santa Fe.



El único ausente será el centrocampista colombiano Guillermo Celis quien sufrió una fuerte lesión durante el partido que el Colón perdió por 3-2 contra el Lanús en el campeonato argentino.