El partido entre el Coquimbo Unido chileno y el Aragua venezolano, el 4 de febrero, dará inicio a la Copa Sudamericana del 2020 según se decidió en el sorteo de la competición llevado a cabo en Asunción por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Previo al sorteo, el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció que la entidad destinará 217,5 millones de dólares en premios a los torneos de clubes del próximo año, un nuevo récord, y que el campeón de la Copa Libertadores recibirá 15 millones de dólares.



En la Copa Sudamericana la Conmebol ofrecerá 47,2 millones de dólares para repartir entre los clubes participantes.

El acto se realizó en la sede de la Conmebol, en la localidad de Luque, a las afueras de Asunción, y tuvo como encargados de sacar las balotas de las diferentes llaves con los equipos participantes al portero del Independiente del Valle ecuatoriano, Jorge Pinos, y a la jugadora brasileña Gizelle Pinhero.



La primera ronda de la Copa Sudamericana la jugarán seis equipos de Argentina y otros tantos de Brasil, así como por cuatro de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.



Los que resulten vencedores en esta fase inicial se sumarán a otros diez equipos de la Copa Libertadores, por lo que entonces volverá a producirse un nuevo sorteo para decidir los siguientes cruces.



La Copa Sudamericana 2020 comenzará, como ya se dijo, el 4 de febrero y concluirá el 7 de noviembre cuando se celebrará por segunda vez la final a partido único, en esta oportunidad con el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad argentina de Córdoba como escenario.



Emparejamientos de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020:



.E1. Coquimbo Unido (CHI) - Aragua (VEN)



.E2. Bolivia 4 (BOL) - Vasco da Gama (BRA)



.E3. Bolivia 2 (BOL) - Emelec (ECU)



.E4. Plaza Colonia (URU) - Zamora (VEN)



.E5. Bolivia 1 (BOL) - Melgar (PER)



.E6. River Plate (URU) - Atlético Grau (PER)



.E7. Unión (ARG) - Atlético Mineiro (BRA)



.E8. Nacional (PAR) - Bahia (BRA)



.E9. Fénix (URU) - El Nacional (ECU)



E10. Huracán (ARG) - Atlético Nacional (COL)



E11. Sol de América (PAR) - Goiás (BRA)



E12. Sportivo Luqueño (PAR) - Mineros de Guayana (PAR)



E13. Sol de América (PAR) - Aucas (ECU)



E14. Bolivia 3 (BOL) - Millonarios (COL)



E15. Lanús (ARG) - Universidad Católica (ECU)



E16. River Plate (PAR) - Deportivo Cali (COL)



E17. Argentinos Juniors (ARG) - Sport Huancayo (PER)



E18. Unión La Calera(CHI) - Fluminense (BRA)



E19. Huachipato (CHI) - Deportivo Pasto (COL)



E20. Audax Italiano (CHI) - Real Garcilaso (PER)



E21. Independiente (ARG) - Fortaleza (BRA)



E22. Liverpool FC (URU) - Llaneros (VEN). EFE