Miércoles de Copa Sudamericana por beIN SPORTS

🇺🇾 Peñarol vs. Deportivo Cali 🇨🇴

El Peñarol recibirá este miércoles al Deportivo Cali y buscará hacer valer el empate 1-1 del encuentro de ida para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.



El conjunto aurinegro viene de empatar 2-2 ante el Progreso en el torneo local, en un encuentro en el que le dio descanso a la gran mayoría de sus titulares pensando en el duelo internacional.



Los dirigidos por Diego López, que ya son campeones del Torneo Apertura uruguayo -aún sin terminar-, no contarán con la presencia del capitán, Cristian Rodríguez, ni del delantero Gastón Rodríguez, quienes sufrieron lesiones musculares.



Sin embargo, el delantero Agustín Canobbio, que estaba en duda por lesión, se recuperó y estará a la orden del entrenador.



En el encuentro de ida el conjunto uruguayo fue superior a lo largo de los 90 minutos pero no logró reflejarlo en el marcador y desaprovechó varias ocasiones de aumentar la diferencia.

📋 Esta es la delegación que ya se encuentra en Uruguay lista para afrontar mañana el compromiso de vuelta por segunda fase de Copa Conmebol Sudamericana.

El empate conseguido por los colombianos en los instantes finales de juego hace que lleguen a Montevideo con un poco más de tranquilidad para conseguir la clasificación.



El Deportivo Cali, por su parte, viene de una sorpresiva derrota en casa ante el Atlético Nacional por 0-1 y de perder la posibilidad de quedar en el primer lugar del Grupo B de los cuadrangulares finales de la liga colombiana.



Para el duelo por la Sudamericana, el entrenador, Lucas Pusineri, tendrá a disposición a toda su plantilla.

🇺🇾 Botafogo vs. Sol de América 🇵🇾

El Botafogo brasileño decidirá este miércoles en Río de Janeiro la clasificación a la tercera fase de la Copa Sudamericana de fútbol cuando reciba en el partido de vuelta al paraguayo Sol de América, al que derrotó por 0-1 en el juego de ida.



Para el partido ante el Sol de América, el técnico Eduardo Barroca volverá a contar con el zaguero argentino Joel Carli y con el atacante Érik, autor del gol ante el Sol de América en la ida, quienes no actuaron en el último compromiso por la liga local.



Otro que se mantendrá en el equipo titular es el portero paraguayo Roberto 'Gatito' Fernández, que fue una de las figuras del partido de ida disputado la semana pasada en Villa Elisa, en la región metropolitana de Asunción.



El Botafogo, que el sábado por la sexta jornada de la liga brasileña ofició como local en Brasilia, perdió 0-1 ante el líder Palmeiras con un discutido penalti sancionado por el árbitro de vídeo. Un resultado que deja al equipo en la undécima posición con nueve puntos, a siete del conjunto de la ciudad de Sao Paulo.



Barroca espera también la recuperación del centrocampista Rodrigo Pimpao, quien con su lesión ha sido reemplazado en los últimos partidos por el chileno Leonardo Valencia.



"Necesitamos hacer los ajustes en eso que no anduvo bien (contra el Palmeiras). Ahora es girar la llave para un partido importante, cuando tenemos otra competición importante", declaró Barroca a periodistas.

Sol de América terminó en la octava posición del Torneo Apertura 2019 de la liga paraguaya, con 26 puntos, a 28 del campeón Olimpia de Asunción.



En el último partido por el campeonato paraguayo, el 19 de mayo, el Sol de América cayó en casa 0-1 ante el Cerro Porteño de Asunción, que con el resultado terminó segundo en el torneo.



En el equipo dirigido por el argentino Javier Sanguinetti se destacan sus compatriotas Federico Jourdan, Hernán Fredes y Matías Pardo y el atacante César Villagra, de veinte años y goleador del equipo.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil, ante su gente. Sabemos que tenemos que dar vuelta al partido del miércoles pasado y creo que tenemos la capacidad de ir a enfrentarlos de igual a igual en su cancha. Confiamos en el equipo y Dios quiera podamos traer la clasificación", declaró Villagra antes de embarcar para Brasil.

🇨🇱 Palestino vs. Zulia 🇻🇪

El Palestino chileno recibirá este miércoles al Zulia venezolano en el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Sudamericana, confiado en avanzar a la siguiente fase del torneo pese a la derrota por 2-1 que sufrió en el encuentro de ida hace una semana.



Dicho partido tuvo un desenlace dramático en la ciudad de Maracaibo, pues el conjunto chileno logró el empate en el minuto 93 y en el 95 el local anotó el gol de la victoria que le hace llegar a Santiago con esperanzas de mantener la ventaja, aunque el técnico del Palestino, Ivo Basay, la considera mínima y abordable.



El viaje de los dirigidos de Basay a Venezuela tuvo complicaciones por la crisis que afecta a ese país y a su regreso, con horas de viaje y cansancio acumulados, el club pidió aplazar su visita al Curicó Unido, por la liga local, pero este último club se negó.

Estos son los 23 convocados para el partido de vuelta ante @zulia_fc🇻🇪

Estos son los 23 convocados para el partido de vuelta ante @zulia_fc🇻🇪

El domingo el partido terminó 1-1 y, con 19 puntos, el Palestino quedó séptimo en la clasificación, igualado con el Curicó y el Huachipato.



La principal preocupación del técnico Basay fue recuperar a sus jugadores para el partido de este miércoles ante los llaneros. Además buscará una mayor concentración de sus futbolistas tras admitir el error cometido en Maracaibo, cuando se confiaron y relajaron tras anotar el empate.



El Zulia viajó a Chile tras derrotar el pasado sábado por 3-2 al Caracas en los cuartos de final del torneo de Apertura venezolano.



Uno de los goles fue anotado por el hondureño Bryan Moya, autor también de los dos goles de su equipo al Palestino en el partido de ida, que antes de emprender el viaje a Chile manifestó su esperanza de aportar "otro granito de arena" a la campaña de su equipo.



🇨🇴 Atlético Nacional vs. Fluminense 🇧🇷

El Atlético Nacional apelará mañana a la rebeldía para conseguir en Medellín una heroica remontada frente a Fluminense, que llega al partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana robustecido por la victoria 4-1 en el Maracaná.



El equipo verdolaga viene de sortear días turbulentos con la salida del técnico brasileño Paulo Autuori, que afrontó una de sus peores campañas en los últimos años y renunció a su cargo tras la goleada en Río de Janeiro, en una noche fantástica de Joao Pedro.



Nacional, campeón de la Libertadores en 1989 y 2016, derrotó el domingo al Deportivo Cali como visitante 1-0 en partido por la liga colombiana con gol de tiro libre del defensa Daniel Bocanegra.

#EquipoProfesional | 🗣 ¡ATENTOS! 📋 Estos son nuestros 21 Verdolagas concentrados para el partido de mañana contra @FluminenseFC en el Atanasio por la #Sudamericana

Ese triunfo, con el que cortó una racha de tres caídas consecutivas, le representó a la escuadra de Medellín resurgir en el cuadrangular B al llegar a cuatro puntos que mantienen sus posibilidades de obtener un cupo a la final del campeonato a falta de los juegos con Deportes Tolima y Junior.



El entrenador Alejandro Restrepo, quien asumió el cargo de forma interina tras la dimisión de Autuori, señaló que Nacional sacó ante Cali "esa rebeldía y ese espíritu amateur" del que echará mano frente al 'Flu' para anotar tres goles que lo instalen en los octavos de final.



"Hay que sacar el mejor equipo para competir. Tenemos la ilusión y el deseo de ganar este partido", dijo a medios locales el técnico, quien no conoce aún el parte médico de Alexis Henríquez y Jeison Lucumí, ausentes en el juego de ida en el Maracaná y quienes son duda para el juego en el Atanasio Girardot.



Regresará Helibelton Palacios, lateral derecho que hace parte de la convocatoria preliminar de Carlos Queiroz para la Copa América, al igual que el mediocampista uruguayo Pablo Ceppelini y el delantero argentino Hernán Barcos, quien falló un penal en el duelo del fin de semana.



Al equipo de Fernando Diniz, por su parte, el resultado del domingo le restó brillo al caer 3-2 ante el Bahía en el Arena Fonte Nova, donde fue expulsado el portero Agenor, reafirmó su momento Joao Pedro y, tras superar molestias físicas, reapareció el delantero Pedro con una anotación de penal.



El cuadro tricolor, que marcha en el puesto 15 del campeonato brasileño con seis unidades, utilizó a su equipo estelar, pero dosificó las cargas del creativo Paulo Henrique Ganso al mantenerlo en el banco durante el primer tiempo.



En el departamento médico se mantienen el capitán Digao y Bruno Silva, además de Léo Santos que está en recuperación de una cirugía de rodilla, y de Guillermo por una lesión muscular.



Para el juego en el Medellín, donde Fluminense espera seguir en camino hacia el título de la Sudamericana, que le fue esquivo en 2009, el cuerpo técnico tomará "todos los cuidados posibles" para evitar sorpresas ante un "equipo experimentado".



"Conseguimos un buen resultado en el Maracaná, pero no podemos relajarnos. Necesitamos ir con fuerza máxima y ser cuidadosos para no ser sorprendidos", declaró Diniz.

🇵🇾 Deportivo Santaní vs. La Equidad 🇨🇴

La Equidad de Colombia tratará este miércoles de certificar su pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el partido de vuelta en Asunción contra el Deportivo Santaní, al que venció cómodamente en el primer encuentro disputado en Bogotá (2-0).



El técnico colombiano Humberto Sierra desplazó este lunes a Asunción un bloque de 18 futbolistas, entre los que figuran los delanteros Hansel Zapata y Carlos Peralta, autores de los dos tantos decisivos en el estadio El Campín.



El equipo de Bogotá tratará de hacer efectivo el resultado de la ida, en la que dejaron buenas sensaciones de juego al hacerse con la posesión del balón, ante un Santaní que disputó varias fases del encuentro replegado atrás.



El pase a la siguiente ronda sería un premio para La Equidad, después de haber concluido su tímida trayectoria por el Apertura colombiano en el puesto 16 de la clasificación, con apenas 22 puntos logrados y un balance de 4 victorias, 10 empates y 6 derrotas.

Santaní está obligado a ir a por todas en el Defensores del Chaco si pretende seguir vivo en la Copa Sudamericana, su primera experiencia en una competición internacional.



El equipo de Pablo Caballero, que tomó las riendas del banquillo en febrero tras la mala racha de resultados, se encomendará a Iván Cazal y Blas Díaz para tratar de desarrollar una propuesta mucho más ofensiva que en la ida.



Un triunfo de los de la ciudad paraguaya de San Estanislao rompería su racha de siete partidos consecutivos sin ganar y daría una alegría a su afición tras finalizar el Apertura en última posición, con solo dos victorias.



🇪🇨 Macará vs. Royal Parí 🇧🇴

El ecuatoriano Macará saldrá este miércoles en busca de remontar el 1-0 con que perdió el partido de ida contra el boliviano Royal Pari en su afán por continuar en la disputa de la Copa Sudamericana.



Tanto "el ídolo ambateño", como le dicen a Macará, como el Royal Pari o "los guerreros", participan por primera ocasión en el torneo sudamericano.



En la primera fase Macará dejó afuera al también boliviano Guabirá con triunfos por 2-1 en Ambato, y por 0-3 en ciudad Montero de Santa Cruz, mientras que Royal Pari eliminó por penaltis (2-4) a Monagás, de Venezuela, tras empatar la serie con triunfo de local y derrota de visitante por 2-1.



En el partido de ida, el cuadro boliviano logró el triunfo sobre Macará con tanto del colombiano John Mosquera, y una buena actuación del centrocampista argentino Mauro Milano.



En el torneo local, Macará cerró la primera fase con triunfo de visitante por 1-2 ante El Nacional, ubicándose tercero en la tabla de posiciones, con 9 triunfos, 5 empates y una derrota, en los que marcó 25 goles y recibió ocho, convirtiéndose en el mejor sistema defensivo de la actual temporada.



Por su parte, el equipo de "los guerreros" perdió por 3-1 en la reciente fecha ante Real Potosí y pasó a ocupar la undécima posición entre 14 equipos.

🔵 #Macará 🆚 #RoyalPari 🔴

🗒 Miércoles 29 de mayo

🔵 #Macará 🆚 #RoyalPari 🔴
🗒 Miércoles 29 de mayo
⏰ 19h30

En 26 fechas disputadas, ganó seis partidos, empató siete y sufrió 13 derrotas; marcó 39 goles y recibió 55.



Macará echará manos de la característica de juego inculcada desde el año 2017 por su técnico local Paul Vélez: orden en defensa, salida rápida por los costados y cuando no puede hacerlo, los defensas centrales lanzan con precisión el balón a sus atacantes.



Además, un buen trato de balón en el medio campo y dominio del esférico en velocidad y efectividad de sus atacantes.