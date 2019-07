Martes de Copa Sudamericana por beIN SPORTS

EFE

El venezolano Zulia y el Sporting Cristal de Perú, únicos clubes sobrevivientes de sus respectivos países en la Copa Sudamericana, se batirán este martes en la ida de los octavos de final de la competición, y con un ojo puesto en el argentino Colón, que ya espera en cuartos.

El equipo de Lima, que arrolló con global 6-0 al Unión Española chileno en la segunda fase, parte con ligera ventaja para imponerse en este duelo que se disputará en la calurosa ciudad de Maracaibo, en el oeste del país, donde la temperatura puede superar los 40 grados centígrados y la crisis venezolana se expresa con mayor rigidez.

Los reportes que llegan de la enfermería "Celeste" no son nada alentadores para el entrenador argentino Claudio Vivas, que podría enfrentar problemas para armar su equipo este martes por las dolencias físicas de los volantes Patricio Arce, Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra.

Vivas reconoció antes de viajar a Venezuela los problemas de Arce que, aunque entró en la convocatoria, está prácticamente descartado de la formación inicial.

En tanto que Cazulo, habitual en la zona medular del Sporting, se recupera "de un golpe importante en la tibia" y Calcaterra padece una dolencia no especificada en una uña, que el entrenador espera no le impida saltar al terreno de juego el martes.

El goleador del equipo, Cristian Palacios, se recuperó a tiempo de una lesión muscular y apunta a la titularidad ante los zulianos.

El cuadro local, por su parte, llega con todos sus titulares disponibles, pero quizás falto de ritmo, puesto que no disputa un partido oficial desde el pasado 15 de junio, cuando cayó eliminado por la vía de los penaltis en las semifinales del fútbol venezolano ante el Mineros.

El central ecuatoriano del Zulia, Jerry León, alertó que el Sporting Cristal "es un rival durísimo", pero que la plantilla "Petrolera" está comprometida y cree en el plan de trabajo que trazó el estratega Francesco Stifano.





"Cada uno sabe lo que nos vamos a jugar, en especial en la ida donde queremos darle una alegría a la hinchada y poder ir con una buena ventaja a la vuelta", dijo en un comunicado de prensa.

Para que el Zulia regale a sus parciales la alegría que León menciona, necesitará del feliz concurso de su guardameta, el experimentado Leo Morales, y de dos hombres claves en el medio sector: el creativo Evelio Hernández y el rápido extremo Frank Feltscher.



Pero también de los goles del atacante hondureño Brayan Moya, la mayor carta de gol de los zulianos y una de las figuras del fútbol profesional de Venezuela.



El Peñarol de Uruguay buscará hacerse fuerte en casa y dar un golpe de autoridad sobre la mesa cuando reciba este martes en su casa al alicaído Fluminense brasileño, que se encuentra en puestos del descenso en el torneo local, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana.



Los dirigidos por Diego López llegaron a esta instancia tras dejar en el camino al Deportivo Cali de Colombia al propinarle una contundente victoria en casa en el partido de vuelta de los dieciseisavos por 2-0. El equipo aurinegro viene de conseguir el empate 1-1 ante el modesto Progreso en el Torneo Intermedio local en partido en el que Guzmán Pereira, uno de sus mediocampistas referentes, salió del encuentro por problemas en su rodilla izquierda, por lo que el equipo carbonero lo colocó en observación con vistas al choque ante los brasileños.







Otras dos dudas que presentan los uruguayos son las de Walter Gargano, quien salió por traumatismo en una de sus rodillas en la primera fecha del Intermedio y se ha entrenado con limitaciones, así como Ignacio Lores por molestias en el tobillo izquierdo. Tras proclamarse campeón del Apertura, Peñarol marcha primero en su grupo del Intermedio después de dos fechas disputadas, en las que ha logrado una victoria y un empate.



Los brasileños arribaron a los octavos de final de la Copa Sudamericana al despachar al Atlético Nacional colombiano y buscarán usar este resultado como motivación para salir del momento por el que atraviesan en el torneo Brasileirao, en el que se ubican en el decimoséptimo puesto, en lugares de descenso. El equipo brasileño atraviesa por una racha en la que no ha conocido el triunfo en los últimos ocho partidos y para este choque ante los uruguayos pondrán sus esperanzas en los experimentados jugadores Nené y Paulo Henrique Ganso.



A las dificultades de rendimiento del conjunto brasileño, se le suma la ausencia del joven de 17 años Joao Pedro, autor de tres de los cuatro goles en la serie ante los colombianos. Joao Pedro, uno de los goleadores del club este año, salió en el primer tiempo del encuentro ante el Vasco da Gama con un pie inmovilizado y de acuerdo al primer informe clínico del domingo deberá permanecer en observación en los próximos tres días, aunque se descartó algún tipo de fractura. Peñarol y Fluminense se han enfrentado en seis ocasiones en la Copa Sudamericana, en los que la historia ha favorecido a los brasileños con cuatro victorias.