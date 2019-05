Martes de Copa Sudamericana por beIN SPORTS

🇻🇪 Caracas FC Vs. Liverpool 🇺🇾

⏰ 4PM ET/1PM PT

📺 beIN SPORTS Español

EFE

El Liverpool uruguayo buscará este martes rematar la faena y avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite en Venezuela al Caracas, al que venció por 1-0 en el partido de ida en Montevideo la semana pasada.



El equipo que dirige Paulo Pezzolano obtuvo un sufrido triunfo por la mínima gracias al tanto del mediocampista Maximiliano Bajter cuando expiraba el partido y parecía que las tablas eran definitivas.



El centenario equipo montevideano llega a Caracas completo y descansado, l no jugar la última fecha del torneo local, y después de un largo viaje en dos tandas que inició el pasado sábado.



Si avanza, el negriazul igualará su mejor registro en la competición continental, el mismo que alcanzó en la edición de 2012.



Entretanto, el Caracas apenas debutó la semana pasada en el torneo y obtuvo su pase luego de caer eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores, por lo que tiene una deuda histórica con los eventos continentales, pero aún así, pese a la derrota en el ecuentro de ida, mantiene la ilusión de avanzar en la eliminatoria.



En su último partido del campeonato doméstico, el equipo del exseleccionador venezolano Noel Sanvicente cayó por 3-2 ante el Zulia, pese a que al descanso contaba con ventaja de 0-2.



En ese choque, Sanvicente puso en cancha a los mismos 11 que jugaron en la ida contra el Liverpool y que probablemente usará este martes.



En esa alineación es clave el desempeño del volante Néstor Canelón, así como del atacante colombiano Jesús Arrieta, la mayor carta de peligro de cara al arco rival con que cuenta Sanvicente en este primer semestre de 2019.



🇦🇷 Colón Vs. River Plate 🇺🇾

⏰ 6PM ET/3PM PT

📺 beIN SPORTS Español

EFE

El Colón argentino y el River Plate uruguayo definirán este martes el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando se vuelvan a cruzar por el encuentro de vuelta de la segunda fase del torneo continental.



Luego de eliminar al Deportivo Municipal de Perú por un global de 5-0, Colón buscará seguir su camino en este certamen sudamericano cuando defina la llave como local en el estadio Pedro Brigadier Estanislao López.



Si bien Pablo Lavallén no confirmó el equipo, la formación titular del conjunto santafesino tendría como mayor novedad la presencia de Nicolás Leguizamón en la ofensiva.



Por su parte, Fernando Zuqui, con una fuerte contractura, y Emmanuel Olivera, que sufrió un fuerte golpe en el partido de ida, estarán a disposición para definir la llave ante los uruguayos. En cambio, Matías Fritzler, con un desgarro, no podrá ser tenido en cuenta.



Este será el debut de Francisco Ferraro como director deportivo de la institución, una designación que fue anunciada por el club en la antesala de este decisivo duelo.



Colón llega sin actividad en el torneo local luego de la eliminación en la Copa de la Superliga y ante River será su último encuentro de la temporada.



"El equipo está bien, hay que seguir trabajando pero vimos una mejoría y buscaremos plasmarlo en nuestro estadio para conseguir la clasificación", sentenció Lavallén.



Por su parte, el River Plate uruguayo buscará seguir dando sorpresas en esta Copa Sudamericana donde ya eliminó en la primera fase al Santos brasileño con un empate 1-1 como visitante y una igualdad sin tantos en casa.



El equipo uruguayo llegará con el golpe anímico de haber caído el sábado como visitante por 4-1 ante Juventud Las Piedras por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura, donde ocupa los últimos lugares.



El técnico Jorge Giordano decidió preservar a los titulares para el choque de este martes ante Colón y sólo Juan Pablo Plada fue titular en el 'Darsenero' ante Juventud Las Piedras.



Justamente Plada o Maximiliano Calzada es la única duda en ofensiva que mantiene el equipo uruguayo para acompañar a Luis Urruti y Mauro Da Luz.



"El amor propio y la pasión tienen que influir para disminuir la ventaja que da el dinero. Tenemos que competir desde esa pasión y, naturalmente, desde la preparación", sostuvo Giordano de cara a la definición de esta serie.



🇵🇪 Melgar Vs. U. Católica 🇨🇱

⏰ 6PM ET/3PM PT

📺 beIN CONNECT 4

EFE

La Universidad Católica ecuatoriana confía en sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana este martes en el partido de vuelta que disputará en el estadio Monumental de Arequipa ante el Melgar peruano, al que goleó por 6-0 en la ida.



'El trencito azul', como se conoce al club guayaquileño, es dirigido por el colombiano Santiago Escobar y atraviesa un momento estelar dado que además es colíder del torneo ecuatoriano.



Por su parte, Melgar saldrá a jugar con la urgencia de ganar aquejado por la renuncia del argentino Jorge Pautasso a la dirección técnica a raíz de la derrota en el encuentro de ida.



A pesar de ese desconcertante resultado, Melgar recuperó el ánimo este fin de semana al lograr un triunfo en la Liga 1 del torneo peruano ante Sporting Cristal, campeón del 2018, por 2-3 en la decimoquinta fecha.



En esa jornada, el conjunto rojinegro celebró el gol número 100 de su capitán, el argentino Bernardo Cuesta, que marcó las tres anotaciones del triunfo.



El entrenador de las divisiones menores del Melgar, Marco Valencia, asumió la dirección del equipo profesional en forma interina y dijo a la prensa que "después de un fuerte golpe, el trabajo de los jugadores ante Cristal fue bueno y, por eso, el resultado".



Añadió que este martes "el partido hay que ganarlo, pero hay que pensar bien en el juego. Jugarles de tú a tú, no se va a dar. Hay que plantearlo bien".



Entre los lesionados del equipo peruano se encuentran Joel Sánchez, David Villalba y Alexi Gómez, que fue expulsado en el partido de ida por acumulación de tarjetas.

🇦🇷 Independiente Vs. Águilas Doradas 🇨🇴

⏰ 6PM ET/3PM PT

📺 beIN SPORTS Español

EFE

El Independiente argentino, que está inmerso en una profunda crisis deportiva que tiene en jaque a su entrenador, Ariel Holan, recibirá este martes en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana al Rionegro Águilas colombiano, que en la ida se impuso por 3-2.



El 'Rey de Copas', que tiene 18 títulos internacionales, buscará revertir la serie ante el Rionegro Águilas, que terminó en el penúltimo lugar del Torneo Apertura de Colombia, para llegar a octavos y empezar a levantar cabeza tras varios meses de mal desempeño deportivo.



Por eso, Holan analiza poner cuatro jugadores con marcadas características ofensivas como titulares: Francisco Pizzini, Martín Benítez, Cecilio Domínguez y Silvio Romero.



En Independiente está en duda el defensa Federico Figal por una dolencia en el muslo derecho.



"Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Sí, hay malos resultados y rendimientos bajos. Estamos bien preparados y con bronca, no confiados. Ojalá que la bronca se convierta en positiva y que podamos hacer un buen partido y pasar de fase", dijo el centrocampista Pablo Pérez, que tuvo que desmentir que los jugadores hayan pedido "la cabeza del técnico".



Eduardo Cruz, entrenador de Rionegro Águilas, aseguró que "no fue casualidad" que su equipo haya ganado en la ida y se mostró confiado de cara al partido de este martes.



"Se dio porque hicimos un seguimiento muy profundo de Independiente. Sabíamos que los favoritos eran ellos, pero analizamos a cada uno de sus jugadores, observamos todos sus movimientos, supimos detectar sus debilidades. Ahora hay que reivindicar lo que hicimos en la ida", dijo Cruz.



Sin embargo, adelantó que cambiará la estrategia para el partido de la vuelta: "Tenemos que ceder, ser pacientes y esperar el momento adecuado para atacarlos. Habrá que leer bien el juego. Ellos nos van a tratar de asfixiar, pero sé que en algún momento vamos a tener alguna. Y ahí habrá que meterla".



La mala noticia para los colombianos es que no podrán contar con el centrocampista Francisco Rodríguez, expulsado en el partido de ida.

🇧🇷 Atlético Mineiro Vs. U. La Calera 🇨🇱

⏰ 8PM ET/5PM PT

📺 beIN CONNECT 7

EFE

El Atlético Mineiro brasileño apostará este martes en la fuerza de su equipo titular para remontar en Belo Horizonte el marcador adverso frente al chileno Unión La Calera, en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana de fútbol y al que los visitantes llegan con una victoria de 1-0.



El ' Galo' (gallo) tendrá a disposición para este martes a tres jugadores titulares que no estuvieron en el partido jugado en Chile: el experimentado portero Víctor, el centrocampista Luan, el mediapunta ecuatoriano Juan Cazares y el veterano artillero Ricardo Oliveira.



"Vamos a ver para el martes quién está menos cansado, porque necesitamos estar volando. Queremos la clasificación de cualquier manera, vamos a estar fuertes y quien juegue va a estar en perfectas condiciones para buscar la clasificación", declaró a periodistas el técnico Rodrigo Santana.



El entrenador apuntó que "proyecta un equipo que buscará la clasificación desde el primer minuto" y añadió: "Venimos con el equipo completo y jugaremos con el equipo 'titularísimo', porque encaramos todas las competiciones de la mejor forma posible".



"En la liga uno pierde un partido y tiene como recuperarse, en la Copa de Brasil y en la Copa Sudamericana (ambos con eliminación directa) no", señaló Santana, en referencia a las últimas derrotas ante La Calera, en Chile, y por la liga brasileña.



El equipo de Belo Horizonte ocupa la segunda posición en la liga brasileña con doce puntos, cuatro menos que el líder Palmeiras de Sao Paulo, luego de la derrota el sábado por 1-0 en su visita al Gremio de Porto Alegre.



Para el partido ante los chilenos la única baja del Atlético Mineiro será la del lateral derecho Guga, convocado para la selección olímpica que disputará el torneo Sub'23 en Toulon, Francia; mientras que el experimentado centrocampista Elías espera recuperarse de un cuadro clínico con fiebre.



En la jornada catorce de la liga chilena, el Unión La Calera empató 1-1 en su visita al Antofagasta y con el resultado aparece en la cuarta posición del torneo con 23 puntos, a ocho del líder Universidad Católica de Santiago.



Ante el Antofagasta, el técnico argentino Francisco Meneghini utilizó un equipo emergente, en el que solo aparecieron de los habituales titulares el veterano defensa Christian Vilches, el centrocampista Sebastián Zúñiga y el juvenil atacante Franco Lobos.



Se presume que Meneghini deberá repetir en territorio brasileño el mismo equipo que venció la semana pasada al Atlético Mineiro y en el que aparecen, entre otros, los argentinos Pablo Alvarado, Matías Laba y Walter Bou.

🇵🇪 Sporting Cristal Vs. U. Española 🇨🇱

⏰ 8PM ET/5PM PT

📺 beIN CONNECT 6

EFE

El Sporting Cristal peruano recibe este martes al Unión Española chileno en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana en el que espera hacer valer la ventaja de 0-3 lograda la semana pasada en Santiago de Chile.



El encuentro se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, del Alianza Lima, acérrimo rival del Cristal, motivo que ha llevado a la barra brava del club blanquiazul a amenazar de muerte a su gerente, Benjamín Romero, por haber alquilado el estadio a sus vecinos.



Cristal juega normalmente sus partidos internacionales en el Estadio Nacional de Lima, pero esta vez solo tenía disponible el estadio del Alianza, según explicó en conferencia de prensa el entrenador del Sporting Cristal, el argentino Nelson Vivas.



"Nosotros como comando técnico dijimos que el piso de Matute era mejor. Después, si la tribuna es azul y blanca... bueno, se puede pintar de celeste. Pintémosla de celeste, con camisetas, cartones", comentó Vivas.



"Alentemos al equipo, porque Unión Española supo aprovechar su reglamento, viene descansado y la llave aún está abierta", advirtió el técnico.



El equipo limeño tendrá disponibles a todos sus titulares habituales con la única duda del centrocampista nacionalizado peruano Horacio Calcaterra, que sufre molestias físicas.



Para este partido Vivas recuperará a los centrocampistas Jorge Cazulo y el argentino Cristian Ortiz, autor de dos goles en el partido de ida.



También está previsto que vuelvan al once el delantero Fernando Pacheco y al defensa Johan Madrid, quienes no jugaron en la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú, donde los celestes cayeron por 2-3 ante el Melgar.



Cazulo y Pacheco contaban con una suspensión; Ortiz padecía problemas físicos, mientras que Madrid tuvo descanso para afrontar en forma el compromiso internacional.



La derrota de Cristal alejó al cuadro de Vivas de la posibilidad de pelear el Apertura al Binacional, por lo que el entrenador argentino ahora está concentrado en el partido de la Sudamericana.



Por su parte, Unión Española, que se ubica tercero en la tabla del torneo profesional de fútbol chileno, buscará estar más cerca de un milagro para superar el duro revés sufrido el martes de la semana pasada.



El estratega chileno Fernando Díaz aseguró tras el partido anterior que no bajarán los brazos en la revancha ante el conjunto incaico y que irán a luchar a Lima.



"Si el rival te pudo hacer tres goles, nosotros también podemos hacerlos", sostuvo Díaz.



El equipo chileno se encuentra en la capital peruana desde el sábado por la noche y se ha ejercitado en el complejo deportivo Esther Grande de Bentín, donde habitualmente lo hace Alianza Lima