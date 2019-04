EFE

La Copa Sudamericana de 2019 tendrá esta semana el estreno de los últimos 12 equipos, entre los que sobresalen el Independiente argentino, campeón en 2017, y el Binacional peruano, debutante y, precisamente, el rival de los Diablos Rojos de Avellaneda.



Serán seis partidos de ida repartidos de a dos por día entre el martes y el jueves en canchas de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.



El encuentro entre Independiente y Binacional se jugará el miércoles 3 de abril en el estadio Libertadores de América del conjunto argentino, que espera en la Sudamericana acabar con la irregularidad que lo ha gobernado en la Superliga de su país.



Un caso opuesto es el de Binacional, que ocupa puestos de vanguardia en la Liga peruana en su segundo año en la primera división y que este sábado derrotó nada menos que a un grande del fútbol inca como Universitario de Deportes.



La semana de partidos comenzará el martes con el que disputarán el Mineros venezolano en calidad de anfitrión frente al Sol de América paraguayo, a la espera que los apagones que azotan Venezuela no lleven a un aplazamiento.



También el martes se enfrentarán la Universidad Católica ecuatoriana frente al Colo Colo chileno en un duelo en que mientras el local va a buen paso en su liga, el Cacique todavía no encuentra la línea de producción que lo ha hecho el más exitoso del fútbol austral.



El miércoles, la Universidad de Cajamarca peruana recibirá al Cerro uruguayo en un enfrentamiento de equipos que esperan ratificar sus buenas campañas de la temporada pasada en las ligas de sus países, pero que llegan a la cita continental en medio de altibajos.



Para el cierre, el jueves, están programados los partidos entre el Argentinos Juniors y el Estudiantes de Mérida venezolano así como entre el Deportivo Cali colombiano y el Guaraní paraguayo.



Los argentinos recibirán a los venezolanos en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires y encararán la Sudamericana con optimismo después de haberse salvado del descenso en la Superliga justo antes del parón por la fecha FIFA.



Para los de Mérida arañar un empate como visitantes será un apreciado botín dado el presente lleno de dificultades que vive el fútbol de Venezuela, con estadios en los que no solamente falta la luz eléctrica sino también y con frecuencia el agua.



El Deportivo Cali no podrá contar con tres de sus refuerzos, los jugadores locales Féiver Mercado y Carlos Rodríguez, así como el argentino Agustín Palavecino, porque no fueron inscritos a tiempo para la competición.



En el Guaraní, su rival, soplaron vientos de crisis dado que fue goleado consecutivamente por Olimpia y Cerro Porteño en la liga paraguaya, y la Copa Sudamericana puede ser su bala de oxígeno para la recuperación.



- Partidos de la sexta semana, primera fase:



martes

02.04 Mineros (VEN) - Sol de América (PAR)

02.04 U. Católica (ECU) - Colo Colo (CHI)

miércoles

03.04 Independiente (ARG) - Binacional (PER)

03.04 U. de Cajamarca (PER) - Cerro (URU)

jueves

04.04 Argentinos Juniors (ARG) - Estudiantes de Mérida (VEN)

04.04 Deportivo Cali (COL) - Guaraní (PAR).





