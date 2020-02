La FIFA niega la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar

EFE

La FIFA negó que se haya tomado una decisión definitiva sobre la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar de 2022 en línea con los cuatro años de aislamiento internacional ordenados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra el deporte ruso por el dopaje.



"No tenemos ninguna información nueva después de la declaración que hicimos en diciembre", informó un portavoz de la FIFA a las agencias locales.



La FIFA insistió en su comunicado en que está en permanente contacto con la AMA para "aclarar" la decisión de su comité ejecutivo en relación al fútbol ruso.





Un fuente del canal beIN SPORTS había informado esta mañana que Rusia había recibido la comunicación de que su selección nacional no puede participar en la próxima Copa Mundial, algo que la Unión de Fútbol de Rusia y la agencia antidopaje rusa, RUSADA, han negado categóricamente.



La prensa local ya especuló con dicha posibilidad cuando la AMA sancionó al deporte ruso el pasado 9 de diciembre por el dopaje, pero las autoridades deportivas rusas siempre han confiado en que las competiciones organizadas por la FIFA estarían al margen del castigo.



De hecho, la sanción de la AMA no afecta a la celebración en 2020 de partidos de la Eurocopa en San Petersburgo ni a la final de la Liga de Campeones -ambas organizadas por la UEFA- que albergará también la antigua capital zarista en 2021.



Al anunciar la sanción, el jefe del Comité de Revisión de Cumplimiento de la AMA, Jonathan Taylor, advirtió que la sanción sí afecta a dicha competición futbolística y, advirtió que, incluso si el país eslavo se clasifica para el torneo, un equipo representando a Rusia "no puede participar".



Aunque, matizó que, al igual que en los casos de otras disciplinas deportivas, si la FIFA pone en marcha el mecanismo correspondiente con la AMA en el que los futbolistas rusos puedan solicitar su participación en el Mundial como neutrales, entonces podrán hacerlo.



"Pero no habrá ni bandera ni himno", resaltó.



El vicepresidente de la Duma o cámara de diputados, Ígor Lébedev, aseguró que, desde el punto de vista jurídico, la decisión sobre la presencia de un país en una Copa Mundial la debe tomar la FIFA y no la AMA.



"Cada federación tiene el derecho a ignorar las recomendaciones de la AMA...Yo creo que a día de hoy esa declaración confirma una vez más la intención de instigar la tensión y crear pánico", afirmó.



Y recordó que, en todo caso, es "prematuro" hablar de la exclusión de Rusia cuando ni siquiera se ha iniciado la fase de clasificación.



"Si nosotros nos clasificamos con nuestra bandera nacional y con el nombre Selección Rusa, entonces la FIFA tomará una decisión, dejarnos competir en el campeonato o no, con bandera o como neutrales", señaló.



Rusia se clasificó para los cuartos de final del pasado Mundial -cayó en la tanda de penaltis ante Croacia- tras eliminar en octavos a España también desde los once metros.