EFE

Argentina, que organizará el Mundial sub-20 entre el 20 de mayo al 11 de junio, formará parte del grupo A con Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala, tras conocerse la constitución de los grupos en el sorteo celebrado en Zúrich.

Por su parte, Brasil quedó encuadrada en el grupo D con Italia, Nigeria y República Dominicana, debutante en el torneo.

La FIFA realizó el sorteo de la competición, que se jugará con una fase inicial con seis grupos de cuatro selecciones, tras la que se clasificarán para octavos los dos mejores de grupo y los cuatro mejores terceros. Mendoza, San Juan, La Plata y Santiago del Estero serán la sedes, según confirmó la Federación Argentina.

Argentina, selección que más títulos ha ganado, seis, participará como organizador, después de que la FIFA le concediera la organización tras retirársela a Indonesia ante la situación generada por la petición del gobernador de Bali para vetar la participación de Israel.

