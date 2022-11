EFE

Louis van Gaal, seleccionador de Países Bajos, aseguró que espera que Ecuador les cree más problemas en el segundo duelo del Mundial de Qatar de los que les creó Senegal en su debut, en el que se impusieron con muchos problemas.



"Es un equipo más organizado que Senegal, tienen jugadores inteligentes y creo que nos lo van a poner más difícil que Senegal", dijo el técnico.



El técnico neerlandés afirmó que tiene bien estudiado a Ecuador, pero no quiso facilitar muchos detalles de sus conclusiones para no dar pistas al equipo rival, al tiempo que se negó a dar detalles sobre sus propios planes para el partido por el mismo motivo.



"Hemos analizado unos quince jugadores durante los últimos 18 meses. Sabemos que es una buena selección, un rival duro. En los últimos tres o cuatro partidos no pierden. Tienen un sistema inteligente. No marcan mucho, pero tampoco encajan goles", dijo.



Van Gaal reconoció que, con respecto al partido contra Senegal, deben mejorar sobre todo en el juego cuando tienen el balón.



"En la posesión de balón no se puede jugar como lo hicimos contra Senegal. Cuando juguemos contra equipos más importantes tendremos que mejorar eso o no podremos ganar", comentó.



Van Gaal se refirió también a las derrotas de Argentina y Alemania. "Es revelador, pero es más fácil defender que atacar. Alemania desperdició muchas ocasiones, pero perdieron. Creo que tiene que ver con la disciplina del equipo y me permito decir que mi equipo la respetará hasta el final", dijo.



El seleccionador evitó referirse a cuestiones políticas y aseguró que durante los días previos ya han hablado mucho del tema y que ahora quieren poner "punto y aparte sobre temas políticos" y centrarse en el fútbol.



Sobre la posibilidad de llevar el brazalete de apoyo a la comunidad LGTBI+ prohibido por la FIFA aseguró: "No quiero asumir ese riesgo, estamos aquí para ser campeones".