Louis Van Gaal, seleccionador de los Países Bajos, se mostró enigmático sobre su futuro y declaró que, si su selección se proclama campeona del mundo, "nunca se sabe" qué pasará con su posición en el banquillo del cuadro neerlandés.



Después de confirmar que dejaría el cargo tras el Mundial, Van Gaal puede haber cambiado de opinión y, tras ser preguntado en la rueda de prensa previa al choque que disputará frente a Catar por si continuará en el caso de ganar el torneo, abrió una pequeña puerta a su continuidad.



"No. Mi sucesor ya ha sido elegido y yo estaré para prestar apoyo al fútbol neerlandés y agradecerle por haberme brindado esta oportunidad. Si el fútbol neerlandés no hubiese existido, no estaría aquí. Pero si somos campeones del mundo... el mundo del fútbol es muy oportunista y entonces, nunca se sabe...", dijo.

Además, pidió respeto para su selección y recordó su racha de partidos sin perder: "He sido seleccionador tres veces y sé que tomo prestados jugadores. Trato de asegurarme de que todos exploten su potencial. Y no lo estoy haciendo mal. Llevamos 17 partidos invictos y creo que merecemos cierto respecto".



Asimismo, habló sobre los fallos que cometieron sus jugadores en el último partido de su selección (1-1 ante Ecuador) y reconoció que faltó algo más de agresividad.



"Estoy de acuerdo con esa crítica. Es lo que pienso también. Tenemos que estar al nivel en cada partido. Mis jugadores son capaces de ser agresivos en cada partido. Específicamente es la característica de mi equipo, intentar dar lo que pedimos en los 90 minutos. Ante Ecuador, fue una excepción", indicó.



Preguntado por si sus jugadores pueden sentir una presión añadida por haber dicho que su equipo tiene que optar a ser campeón, negó que esa afirmación haya podido afectar "para nada" a sus 26 futbolistas.



"Siempre hay que identificar los objetivos y trabajar a partir de ahí. Creo que podemos decir que podríamos ser campeones del mundo y las razones. He dicho que podríamos, no que vayamos a serlo. Los jugadores están convencidos de eso. Mañana tenemos que tener más posesión", señaló.



También habló sobre dos nombres: Xavi Simmons y Memphis Depay. Del primero, indicó que tiene que dar un paso adelante y dejó caer que podría ser titular o disfrutar de minutos ante Catar.



"Hoy le he dicho a Xavi Simmons que podría tener que dar un pasito adelante. Es difícil para mi observar esto. No soy un seleccionador que controla todo. El vestuario es sagrado. Lo que puedo ver es lo que pasa en los entrenamientos", comentó.



"Trabajamos todos los días y veo a todos cómo están y cómo entrenan. Veo si hay una evolución en el jugador. Intenta hacer lo que le pedimos. Eso es lo que hago en todas las sesiones de entrenamiento. Tomo prestados los jugadores, no los tengo siempre conmigo. Cuando vienen por primera vez, intentamos centrarnos un poquito más en los nuevos. Simmons se acerca a un pasito al nivel que esperamos. Depende del partido. Puede que juegue o que sea sustituto, todo depende del rival", añadió.

De Memphis Depay, dejó claro que tiene que ir con cuidado para no frenar su progresión después de recuperarse de una lesión muscular que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el mes de septiembre. Volvió a gozar de minutos por primera vez en más de dos meses ante Senegal y Ecuador."No vamos asumir ningún riesgo con Depay. Para ser campeones del mundo necesitamos a Memphis. Vamos a hacer lo posible por avanzar a la siguiente ronda. Ahora estamos en la ase de grupos y las eliminatorias son cruciales. Memphis tiene que estar a la altura también", manifestó.Y sobre Catar, que no se juega nada tras caer eliminado, declaró que todos los partidos del Mundial son "difíciles" y que no sabe cómo afectará a su rival jugar un partido en el que no tienen nada que ganar: "No tienen esa presión, pero no sé qué significa para ese grupo de jugadores. Puede ser una desventaja para nosotros".