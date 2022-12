EFE

Tite, seleccionador de Brasil, afirmó que Pelé ha sido la única persona delante de la cual se ha puesto a temblar al conocerle.

Tite fue preguntado por el astro del fútbol, debido a la preocupación por su reciente hospitalización.

"Es la única persona con la que me he puesto a temblar al conocerle. Era 2018 y me dijeron que fuera a Pelé y le diera un abrazo. Me levanté y estaba temblando, me sudaba la mano, el pulso se me aceleraba. 'Voy a tener la oportunidad de agradecer al hombre de toda una generación'. Le di las gracias", dijo Tite. "Recupérate, Pelé. Queremos mandarle todo nuestro amor", añadió.

#MundialQatar2022 | De corazón para un ídolo eterno. Estos fueron los mensajes de Tite y César Sampaio, DT y uno de los asistentes de la Selección de Brasil 🇧🇷, para el convaleciente Pelé 🔝🙌🏻. En la Copa del Mundo siempre tienen presente al astro👏🏻#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/7xbGjkYJdk — Gol Caracol (@GolCaracol) December 4, 2022

Los mensajes de apoyo a Pelé han sido habituales en las últimas horas en todo el mundo y especialmente en Catar, donde se celebra la Copa del Mundo. Futbolistas como Harry Kane y Kylian Mbappé han transmitido fuerza al brasileño, ante los rumores que situaban su estado de salud en situación crítica.

El propio Pelé, a través de sus redes sociales, trató de tranquilizar este viernes al mundo del fútbol.

"Mis amigos, quiero mantenerlos a todos tranquilos y con el pensamiento positivo. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre", afirmó el tricampeón mundial, de 82 años, en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.